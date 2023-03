hat die Vorstandsverträge von CEO Carsten Spohr und Finanzvorstand Remco Steenbergen vorzeitig um weitere fünf Jahre bis Ende 2028 verlängert. Das teilte der Airline-Konzern mit, der am Freitag seine Geschäftszahlen für das Jahr 2022 veröffentlicht. Die derzeitigen Verträge beider Vorstände laufen noch bis Ende des Jahres.

RWE

nimmt personelle Veränderungen im Vorstand der Konzernbereiche RWE Generation und RWE Power vor. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde Silvia Ortin zum 1. April in den Vorstand von RWE Generation berufen. Sie soll die Bereiche Finanzen und IT von Katja van Doren übernehmen, die am 1. August als Personalvorständin in die RWE AG wechselt. Ortin kommt aus der RWE Renewables Americas, wo sie seit 2021 das Geschäft als CEO geführt hat.

DEUTSCHE BANK

ergreift weitere Maßnahmen zur Senkung der Emissionen. Unter anderem verschärft die Bank ihre Richtlinien im Bereich Kraftwerkskohle, wie sie anlässlich ihres Nachhaltigkeitstages mitteilte. Sie zeigte sich zuversichtlich, 500 Milliarden Euro an nachhaltigen Finanzierungen und Anlagen (ohne DWS) bis Ende 2025 auch in einem volatilen Umfeld zu erreichen.

RWE

kauft sich in Großbritannien in großem Maßstab in das Geschäft mit der Erzeugung von Solarstrom und der Grünstromspeicherung ein. Mit der Übernahme des Projektentwicklers JBM Solar verschafft sich der deutsche Versorger Zugang zu dessen Pipeline von Solar- und Batteriespeicher-Projekten, wie das Unternehmen mitteilte. Insgesamt haben die Projekte den Angaben zufolge eine Gesamtkapazität von rund 6,1 Gigawatt.

MERCK KGAA

hält sich zu möglichen weiteren Übernahmen bedeckt. Konzernchefin Belen Garijo wollte sich auf einer Pressekonferenz am Donnerstag nicht dazu äußern, ob der Konzern zurzeit Gespräche über Transaktionen führt. Das mittelfristige Umsatzziel von 25 Milliarden Euro bis 2025 sei mit organischem Wachstum zu erreichen, bekräftigte Garijo.

EVONIK

peilt im Laufe des Jahres für alle drei Bereiche seiner Division Performance Materials einen Verkauf oder den Zusammenschluss mit einem Partner an. Das geht aus einer Analystenpräsentation des Spezialchemiekonzerns hervor. Am weitesten fortgeschritten seien die Verhandlungen mit Investoren für ein Werk des kleinsten Bereichs Functional Solutions.

EVONIK

sieht sich beim geplanten Verkauf seines Geschäfts Performance Intermediates nach den Worten von Vorstandschef Christian Kullmann nicht unter Zugzwang. Man werde sich notfalls auch viel Zeit lassen, sagte er. Im Bereich Performance Intermediates produziert Evonik an den Standorten Antwerpen und Marl Zusätze für Kraftstoffe oder Kunststoffe und eine breite Palette an Spezialitäten mit einem Jahresumsatz von zuletzt 2,1 Milliarden Euro.

MORPHOSYS

stellt ihre präklinischen Forschungsprogramme und Forschungsaktivitäten ein. Wie das im TecDAX und SDAX notierte Unternehmen mitteilte, will es seine Kostenstruktur optimieren. Am Hauptsitz in Planegg bei München soll die Belegschaft um 17 Prozent reduziert werden. Es wären erhebliche Mittel erforderlich, um die vielversprechenden Daten aus den präklinischen Programmen zur klinischen Entwicklung zu bringen, so das Unternehmen.

GFT

hat 2022 vom anhaltenden Digitalisierungstrend profitiert und Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Der Konzern profitierte dabei von der hohen Nachfrage von Versicherungen und Banken. An die Aktionäre soll eine um 29 Prozent erhöhte Dividende von 0,45 Euro je Aktie ausgeschüttet werden. Im neuen Jahr will die GFT Technologies SE sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis weiter steigern.

VILLEROY & BOCH

will nach überproportionalen Gewinnsteigerungen im abgelaufenen Jahr die Dividende deutlich erhöhen. Wie der Hersteller von keramischen Produkten mitteilte, sollen die Aktionäre von Stammaktien für 2022 eine Ausschüttung von 1,50 Euro je Anteilsschein erhalten, nach 0,95 Euro ein Jahr zuvor. Für Vorzugsaktien will der Konzern 1,20 Euro je Aktie ausschütten, nach 1,00 Euro im Vorjahr.

HAPAG-LLOYD

rechnet nach den Rekordergebnissen des vergangenen Jahres nun mit einem deutlichen Gewinnrückgang. Angesichts des andauernden Kriegs in der Ukraine und weiterer geopolitischer Konflikte sowie der Auswirkungen der hohen Inflation sei die Prognose jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Das EBITDA sieht die Containerreederei 2023 in einer Bandbreite von 4 bis 6 Milliarden Euro und das EBIT in einer Spanne von 2 bis 4 Milliarden Euro.

AB INBEV

hat im vierten Quartal mehr verdient als erwartet und den Umsatz trotz rückläufiger Volumina gesteigert. Wie der weltgrößte Braukonzern mit Marken wie Stella Artois und Budweiser weiter mitteilte, soll die Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr deutlich auf 0,75 Euro je Aktie von 0,50 steigen. Die Anheuser-Busch Inbev SA steigerte den Nettogewinn im Schlussquartal auf 2,84 Milliarden US-Dollar von 1,96 Milliarden ein Jahr zuvor.

CRH

hat im abgelaufenen Jahr mehr verdient und umgesetzt und dabei von strategischen Weichenstellungen und der guten Nachfrage in bestimmten Regionen profitiert. Wie der irische Baustoffhersteller weiter mitteilte, will er im kommenden Jahr Aktien für bis zu 3 Milliarden US-Dollar zurückkaufen. Zudem plant er eine Börsennotierung in den USA.

FLUTTER ENTERTAINMENT

hat 2022 dank eines Kundenwachstums den Vorsteuerverlust verringert und seine Einnahmen gesteigert. Das Glücksspielunternehmen wies einen Vorsteuerverlust von 275 Millionen britischen Pfund aus, nach noch 288 Millionen Pfund ein Jahr zuvor. Die Einnahmen beliefen sich auf 7,69 Milliarden Pfund nach 6,04 Milliarden Pfund im Vorjahr.

HALEON

hat 2022 aufgrund gestiegener Kosten vor Steuern etwas weniger verdient. An die Aktionäre soll eine finale Dividende von 2,4 Pence je Aktie ausgeschüttet werden. Das Unternehmen, das vom britischen Pharmariesen GSK ausgegliedert wurde und sich nun teilweise im Besitz von dessen Wettbewerber Pfizer befindet, meldete einen Vorsteuergewinn von 1,62 Milliarden Pfund (rund 1,8 Milliarden Euro), gegenüber 1,64 Milliarden im Vorjahr.

LONDON STOCK EXCHANGE

hat im abgelaufenen Jahr unter anderem dank Kostensenkungen mehr verdient. Die Dividende soll etwas höher ausfallen. Vor Steuern steigerte der Londoner Börsenbetreiber und Finanzinformationsdienst den Gewinn auf 1,24 Milliarden britische Pfund von 894 Millionen im Vorjahr.

BP

und Iberdrola gründen ein Joint Venture und wollen bis 2030 rund 1 Milliarde Euro in die Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in Spanien und Portugal investieren. Wie Iberdrola mitteilte, sollen bis Ende des Jahrzehnts 12.000 Schnellladepunkte errichtet werden. Das Gemeinschaftsunternehmen werde zu je 50 Prozent der Iberdrola-Tochter Iberdrola Clientes und der spanischen BP-Tochter BP Energia gehören.

NESTLE

setzt offenbar den im November angedeuteten Verkauf von Palforzia um, einem Erdnussallergie-Therapeutikum. Nestle habe den Verkaufsprozess gestartet, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach wird erwartet, dass die ersten Gebote am April hereinkommen. Es gebe aber noch keine endgültige Entscheidung für den Zeitplan des Verkaufsprozesses.

APPLE

will die Investitionen in den Ausbau seines Europäischen Zentrums für Chip-Design in München verdoppeln. Wie der Konzern mitteilte, will er in den kommenden sechs Jahren 1 Milliarde Euro in den Ausbau investieren, zusätzlich zu der bereits 2021 bekannt gegebenen Investitionszusage von 1 Milliarde Euro. Apple, seit mehr als 40 Jahren in München vertreten, hat die Stadt als Hauptsitz für sein neues Europäisches Zentrum für Chip-Design etabliert.

TESLAS

Chef Elon Musk hat auf dem Investorentag versucht, mit seinen Vorstellungen von einer nachhaltigen Energieversorgung, geplanten Investitionen und Kosteneinsparungen die kritischen Anleger zu überzeugen. Das Tesla-Führungsteam präsentierte am Mittwoch auf dem Event im Tesla-Werk in der Nähe der texanischen Hauptstadt Austin den "Masterplan Teil 3", der unter anderem vorsieht, die Kosten für die nächste Fahrzeuggeneration um 50 Prozent zu drücken.

