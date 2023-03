Bei Adidas hat sich der Anstieg der Lagerbestände zum Jahresende etwas entspannt, allerdings ist es zu früh für eine Entwarnung. Ende Dezember betrugen die Lagerbestände 5,97 Milliarden Euro, nach 6,33 Milliarden Euro Ende September. Adidas hat CEO Björn Gulden zufolge noch nicht entschieden, wie der Konzern mit den Yeezy-Restbeständen nach dem Ausstieg aus der Kooperation mit dem Rapper/Designer Ye/Kanye West umgehen wird.

CONTINENTAL

will eine Dividende von 1,50 Euro je Aktie nach 2,20 Euro im Vorjahr ausschütten. Der Nettogewinn sank 2022, unter anderem wegen Wertminderungen im Autogeschäft und Wertberichtigungen in Russland, kräftig um 95 Prozent auf nur noch 67 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte um 17 Prozent auf 39,4 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 1,95 Milliarden Euro, ein Plus von 5 Prozent. Die entsprechende bereinigte Marge lag mit 5,0 Prozent unter dem Niveau des Vorjahres von 5,5 Prozent.

CONTINENTAL

rechnet in einem leicht wachsenden Automarkt dieses Jahr mit einem Umsatz- und Margenzuwachs. Der Konzernumsatz soll auf rund 42 Milliarden bis 45 Milliarden nach 39,4 Milliarden Euro steigen. Die bereinigte operative Rendite soll sich dieses Jahr leicht auf etwa 5,5 bis 6,5 nach 5,0 Prozent im Vorjahr verbessern. Mittelfristig peilt Conti eine bereinigte EBIT-Marge auf Konzernebene zwischen rund 8 und 11 Prozent an.

VOLKSWAGEN

Die Mitarbeiter der Volkswagen AG werden am Ergebnis 2022 beteiligt. Die Tarifbeschäftigten erhalten für das vergangene Jahr eine Ergebnisbeteiligung von insgesamt 3.629,50 Euro brutto. Eine Vorauszahlung wurde bereits im November geleistet, der Restbetrag von 1.900 Euro wird mit dem Mai-Gehalt ausgezahlt.

FRAPORT

Der Flughafenbetreiber will den eigenen CO2-Ausstoß am Heimatstandort Frankfurt bis Ende des Jahrzehnts stärker verringern als bisher geplant. Bis zum Jahr 2030 sollen dort im eigenen Wirkungsbereich jährlich nur noch maximal 50.000 Tonnen CO2 anfallen. Bislang hatte Fraport für das erste große Etappenziel in Frankfurt eine Reduktion auf 75.000 Tonnen angepeilt.

SYMRISE

will in diesem Jahr die Marge auf dem bisherigen Niveau halten. Der Duftstoff- und Aromenhersteller kündigte eine EBITDA-Marge von "um die 20 Prozent" an. Symrise halte an seinem Ziel fest, schneller als der relevante Markt zu wachsen und den Umsatz bis 2025 im Schnitt jährlich um 5 bis 7 Prozent zu steigern.

SYMRISE

Der Duft- und Aromenhersteller sieht sich in der laufenden Kartelluntersuchung wegen möglicher Preisabsprachen nach den Worten von Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram "nicht betroffen". Symrise sei an dem Verfahren als Zeuge beteiligt und kooperiere vollumfänglich mit den Behörden.

NORDEX

Die Ratingagentur S&P hat das Rating für die Nordex SE auf B von B- angehoben. Der Ausblick ist stabil.

LBBW

hat ihren Vorsteuergewinn dank der erstmaligen Konsolidierung der Berlin Hyp kräftig gesteigert. Aber auch operativ schnitt die Bank besser ab als im Vorjahr. Für das laufende Jahr zeigte sich Vorstandschef Rainer Neske verhalten optimistisch.

LOGITECH

rechnet für die erste Hälfte seines im April beginnenden Geschäftsjahres 2023/24 mit einem deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 bestätigte der Schweizer Konzern ebenso wie die langfristigen Wachstumsaussichten.

ANDRITZ

hat im vergangenen Jahr von einem starken Wachstum in allen Geschäftsbereichen profitiert und sowohl einen Umsatz als auch einen operativen Gewinn auf Rekordniveau erzielt. Die Dividende soll deutlich auf 2,10 Euro von 1,65 Euro im Vorjahr steigen. Dank des hohen Auftragsbestands rechnet Andritz 2023 mit einem weiteren Anstieg von Umsatz und Ergebnis.

