S&P gesteht dem niederländischen Supermarktbetreiber Ahold Delhaize eine höhere Bonitätseinschätzung zu. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie die Einstufung auf BBB+ von BBB erhöht. Der Ausblick ist stabil. S&P verwies auf die starke operative Performance 2022. Der Konzern dürfte trotz des schwierigen Makro- und Wettbewerbsumfelds ein Wachstum, hohe Margen und einen soliden Cashflow aufrechterhalten.

EQT

hat in der am 7. März abgelaufenen Nachfrist weitere Anteile an dem Dämmstoff- und Thermoboxen-Hersteller Va-Q-tec erhalten. Wie die Bietergesellschaft mitteilte, hat sie sich nun 85,75 Prozent aller ausgegebenen Aktien gesichert. Zunächst war das Übernahmeangebot nur für 73,89 Prozent der Anteile angenommen worden. Der Vollzug der Übernahme soll nicht später als im zweiten Quartal erfolgen.

ROCHE

kann auf eine Zulassung seines Krebsmedikaments Polivy als Kombinationstherapie auch in den USA hoffen. Ein Ausschuss der US-Arzneimittelbehörde FDA stimmte für die Zulassung des Medikaments zur Behandlung des diffusen B-Zell-Lymphoms, die häufigste Form des Non-Hodgkin-Lymphoms in den USA.

VANTAGE TOWERS

Der Hedgefonds Elliott hat seinen Anteil an dem vor der Übernahme stehenden Funkturmbetreiber Vantage Towers erhöht. Wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht, hält der oftmals aktivistisch auftretende Fonds des Investors Paul E. Singer über Aktien und Finanzinstrumente nun 7,33 Prozent an Vantage Towers. Ende Januar waren es noch 5,61 Prozent. Elliott ist dafür bekannt, nach einem Einstieg bei Unternehmen Veränderungen der Strategie zu fordern.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 10, 2023 07:26 ET (12:26 GMT)