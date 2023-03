muss einer Entscheidung des Bundeskartellamts zufolge seine Wartungsoftware für Radpanzer aus wettbewerblichen Gründen mit der Konkurrenz teilen. Das Bundeskartellamt habe im Rahmen eines Missbrauchsverfahrens erwirkt, dass die Rheinmetall Landsysteme GmbH eine von Rheinmetall entwickelte Fehlerdiagnose-Software für den GTK-Boxer Radpanzer an die FFG Flensburg Fahrzeugbau GmbH liefert. Nach einer entsprechenden Einigung zwischen beiden Unternehmen werde die Lieferverweigerung beendet, und ein weiterer Auftragnehmer stehe für die Bundeswehr bei der Wartung des GTK Boxers zur Verfügung.

holt seinen Finanzchef von SAP. Andreas Röderer, derzeit Finanzvorstand von SAP Deutschland, soll spätestens zum September den interimistisch tätigen CFO Thorsten Grenz abösen. Röderer sei vom Verwaltungsrat auch zum Mitglied des Geschäftsführenden Direktoriums bestellt worden. Neben dem Bereich Finanzen werde er für Controlling, Recht und IT zuständig sein.

Der Münchener Labordienstleister Synlab steht möglicherweise vor der vollständigen Übernahme durch den Finanzinvestor Cinven. Wie das SDAX-Unternehmen mitteilte, hat Cinven in einem nicht mit Synlab abgestimmten Schritt Interesse an der Übernahme von 100 Prozent der Anteile bekundet. Der Investor, der bereits 43 Prozent des Grundkapitals hält, wolle je 10 Euro für die ausstehenden Aktien zahlen.

hat eine Vereinbarung mit der Nuklearenergiefirma Newcleo geschlossen. Die Unternehmen vereinbarten, bei Atomenergieprojekten zusammenzuarbeiten.

hat den britischen Unternehmensbereich der kollabierten Silicon Valley Bank erworben. Die HSBC Holdings PLC hat die Silicon Valley Bank UK Ltd (SVBUK) für 1 britisches Pfund gekauft. HSBC und das britische Finanzministerium teilten mit, dass alle Einlagen bei der SVBUK sicher seien und dass alle Geschäfte wie gewohnt weitergeführt werden. Die Übernahme werde dazu beitragen, HSBCs Marktposition in Großbritannien zu stärken. Der Abschluss der Übernahme fand unmittelbar statt.

verstärkt sein Onkologie-Portfolio mit der Übernahme des Biotech -Unternehmens Seagan. Die Pfizer Inc hat sich mit Seagan auf eine Übernahme für 43 Milliarden US-Dollar geeinigt. Pfizer zahlt 229 Dollar je Seagan-Aktie in bar, das entspricht einem Aufschlag von knapp 33 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

hat die Übernahme des US-Biopharmaunternehmens Provention Bio, Inc. für rund 2,9 Milliarden Dollar oder 25 Dollar pro Aktie vereinbart. Zu den Konditionen der Vereinbarung gehört, dass Sanofi nach Ende der Annahmefrist für die Offerte die Mehrheit an Provention Bio hält, allerdings inklusive der Aktien, die Sanofi bereits besitzt. Sobald das Übernahmeangebot abgeschlossen ist, werde eine hundertprozentige Sanofi-Tochtergesellschaft mit Provention Bio fusionieren.

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) hat die deutsche Zweigstelle der insolventen Silicon Valley Bank (SVB) für den Kundenverkehr geschlossen. Gegenüber der Bank wurde zudem ein Veräußerungs- und Zahlungsverbot erlassen. Grund sei die bestehende Gefahr für die Erfüllung der Verpflichtungen gegenüber Gläubigern. Das Moratorium habe angeordnet werden müssen, um die Vermögenswerte in einem geordneten Verfahren zu sichern. Die Silicon Valley Bank Germany Branch sei allerdings nicht systemrelevant und ihre Notlage stelle keine Bedrohung der Finanzstabilität dar.

wurde am Sonntag von den Aufsichtsbehörden geschlossen - die zweite große Bankenpleite innerhalb von drei Tagen. Signature war infolge der Turbulenzen bei der SVB Financial ebenfalls in eine Vertrauenskrise geraten. Signature hat auch auf das Krypto-Banking gesetzt, aber die Wette scheiterte, nachdem der Sektor implodierte und die Aufsichtsbehörden gegen das Engagement der Banken in digitale Vermögenswerte vorgingen. Die Pleite ist die drittgrößte in der US-Geschichte.

