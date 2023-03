Nach dem deutlichen Gewinnanstieg 2022 bekommt die Führungsriege der Deutschen Bank mehr Geld. Auch die Gesamtvergütung im Deutsche-Bank-Konzern ist im vergangenen Jahr gestiegen, wobei die variable Vergütung in etwa auf Vorjahresniveau blieb, wie aus dem Geschäftsbericht der Deutschen Bank hervorgeht.

S&P hat das Langfristrating der Metro AG mit BBB- bestätigt, den Ausblick allerdings auf stabil von negativ hochgesetzt. Grund dafür ist die Erwartung, dass es dem Handelsunternehmen mit seiner Strategie, Verbindlichkeiten mit Hilfe von Veräußerungen abzubauen, gelingen wird, die Verschuldung im Verhältnis zum EBITDA in den nächsten zwei Jahren zwischen 2,4 und 2,8 zu halten. Das gelte auch bei steigenden Wachstumsinvestitionen.

hat im Februar deutlich mehr Fahrzeuge abgesetzt. Weltweit stiegen die Verkäufe zum Vorjahresmonat um 12,6 Prozent auf 611.600 Einheiten und lagen damit in etwa auf dem Niveau vom Januar.

macht laut CEO Rolf Buch Fortschritte bei der Suche nach langfristigen Joint-Venture-Investoren für sein Wohnimmobilienportfolio. Der Konzern sei in diesem Zusammenhang in "sehr weit fortgeschrittenen und konstruktiven Diskussionen" bei der Suche nach Partnern für Portfolios in Baden-Württemberg und Schweden, sagte Buch in der online übertragenen Pressekonferenz.

können sich über eine deutlich höhere Dividende freuen. Die Dividende für das vergangene Jahr soll um 10 Cent auf 0,65 Euro steigen. Es handelt sich um die dreizehnte Erhöhung in Folge. Im laufenden Jahr rechnet Bechtle bei einem deutlich höheren Umsatz und Gewinn mit einer Marge in etwa auf dem Vorjahresniveau von 5,8 Prozent.

können sich über eine höhere Dividende freuen. Die Dividende für 2022 soll auf 0,45 von 0,39 Euro im Vorjahr steigen. Es wäre die zehnte Erhöhung in Folge.

will nach der Entdeckung von Defekten im Atomkraftwerk in Penly die Inspektionen intensivieren. Eine Gefahr für die Stromproduktion im laufenden Jahr sieht der Staatskonzern nicht.

will sich zusätzlich an der Börse in Südafrika listen lassen. Das Programm mit Hinterlegungsscheinen in Südafrika wird durch eine Zweitnotierung in Johannesburg ersetzt.

hat von der britischen Raumfahrtbehörde 2,9 Millionen britische Pfund erhalten, um zu erforschen, wie Kernenergie eine zukünftige Mondbasis versorgen könnte. Der britische Luftfahrt- und Rüstungskonzern arbeitet an einem Mikroreaktorprogramm, um eine Technologie zu entwickeln, die den Menschen die nötige Energie liefert, um auf dem Mond zu leben und zu arbeiten.

trifft bei der geplanten Übernahme der Emis Group für 1,24 Milliarden Pfund auf Widerstand in Großbritannien. Die britische Wettbewerbsaufsicht CMA ist in einer ersten Untersuchung zu dem Schluss gekommen, dass ein solcher Deal zu höheren Kosten für Patienten und Steuerzahler und den National Health Service (NHS) insgesamt führen würde.

hat einen Großauftrag für die Erweiterung eines Windparks in Finnland erhalten. Der dänische Konzern wird Anlagen mit einer Leistung von insgesamt 50 Megawatt liefern. Der Auftrag umfasst zudem einen Servicevertrag über 20 Jahre. Die Lieferung und Installation der Anlagen soll im dritten Quartal 2023 beginnen. Finanzielle Details nannte Vestas nicht.

