hat im abgelaufenen Geschäftsjahr angesichts sprunghaft gestiegener Stahlpreise einen neuen Umsatzrekord und das zweitbeste operative Ergebnis der Unternehmensgeschichte eingefahren. Für 2023 rechnet der Stahlkonzern jedoch mit einem erheblich niedrigeren Gewinn. Salzgitter verbuchte für 2022 einen Überschuss von 1,1 Milliarden Euro - das waren 500 Millionen Euro mehr als im Vorjahr. Das operative Ergebnis (EBITDA) erreichte mit 1,62 (Vorjahr: 1,26) Milliarden Euro das obere Ende der angepeilten Zielspanne, der Umsatz kletterte um 29 Prozent auf 12,6 Milliarden Euro und blieb damit etwas unter dem Zielwert 13 Milliarden Euro.

verschiebt die Vorlage des geprüften und testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das Jahr 2022 auf den 21. April. Ursächlich dafür sei zusätzlicher Aufwand im Kontext der laufenden Übernahme des Unternehmens, teilte der Dämmstoff- und Thermoboxen-Hersteller in Würzburg mit. Ursprünglich war die Vorlage für den 31. März vorgesehen gewesen.

Die Britische Wettbewerbsaufsicht prüft Kauf von GE Steam durch EDF. Diese teilte mit, sie werde prüfen, ob der im November angekündigte Kauf von GE Steam Power den Wettbewerb im Vereinigten Königreich beeinträchtigen könnte. Bis zum 14. April könnten betroffene Parteien Stellungnahmen einreichen.

hat in einer Studie zur Bewertung des Brustkrebsmedikaments Kisqali einen Erfolg erreicht - den primären Endpunkt während einer Zwischenanalyse. Wie der Pharmakonzern mitteilte, reduziert Kisqali nachweislich das Risiko eines Rückfalls, wenn es zusammen mit einer endokrinen Therapie bei Patienten mit bestimmten Arten von Brustkrebs im Frühstadium eingesetzt wird, bei denen ein Rückfallrisiko besteht. Die Phase-3-Studie mit dem Namen Natalee wurde vorzeitig abgebrochen, da der primäre Endpunkt erreicht wurde, so Novartis.

eine der größten US-Regionalbanken, erwirbt große Teile der Silicon Valley Bank, mehr als zwei Wochen, nachdem der Zusammenbruch des Kreditgebers das Bankensystem erschüttert hat. Wie der US-Einlagensicherungsfonds FDIC mitteilte, erwirbt First Citizens von der Silicon Valley alle Einlagen, Kredite und Filialen. Die Bank soll am Montag in den USA unter dem neuen Eigentümer eröffnet werden. Laut Mitteilung umfasst der Kauf 119 Milliarden US-Dollar an Einlagen und etwa 72 Milliarden Dollar an SVB-Krediten mit einem Abschlag von 16,5 Milliarden Dollar. Etwa 90 Milliarden Dollar der SVB-Wertpapiere verbleiben unter Zwangsverwaltung.

baut eine Ölraffinerie in China. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es eine Vereinbarung mit chinesischen Partnern über den Bau der Anlage und die Belieferung mit Öl beschlossen. Die Panjin Xincheng Industrial Group, einer der Partner, bezifferte die Kosten für das Projekt in der nordöstlichen Provinz Liaoning auf 83,7 Milliarden Yuan oder umgerechnet 11,3 Milliarden Euro.

March 27, 2023