rechnet im laufenden Geschäftsjahr mit einem Konzern-EBIT zwischen 320 und 370 Millionen Euro. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem außerordentlich guten Vorjahr, in dem der Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) um fast 90 Prozent auf den Rekord von 504,1 Millionen Euro gesteigert wurde.

BERTELSMANN

hat im vergangenen Jahr dank Wachstum in nahezu allen Geschäftsbereichen einen Rekordumsatz erzielt. Das operative Ergebnis konnte damit nicht Schritt halten, es blieb in etwa stabil zum Vorjahr. Unter dem Strich verdiente die Bertelsmann SE & Co. KGaA wegen negativer Sondereinflüsse sogar weniger als halb so viel. Für das laufende Jahr peilt der Gütersloher Konzern weiteres Wachstum an.

BIKE24

hat im vergangenen Jahr trotz angespannter Märkte ein Umsatzwachstum erzielt. Höhere Kosten sorgten allerdings für einen Margeneinbruch und unter dem Strich für einen Verlust. Im laufenden Jahr rechnet Bike24 in der zweiten Jahreshälfte mit einer Entspannung auf dem Fahrradmarkt. Die Marge dürfte allerdings noch weiter sinken.

CEWE

blickt zuversichtlich auf das laufende Jahr und will bestenfalls sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis steigern. Nach einer guten Entwicklung im Vorjahr plant Cewe auch "mit einem starken Ergebnis", wie es in der Mitteilung heißt. Der Gruppenumsatz soll 2023 zwischen 720 Millionen bis 780 Millionen Euro liegen, dass EBIT zwischen 70 Millionen bis 82 Millionen Euro.

HOME24

hat vergangenes Jahr operativ deutlich mehr verdient, hatte aber rückläufige Umsätze und weitete den Verlust unter dem Strich aus. Wie der Berliner Online-Möbelhändler mitteilte, rechnet er im zweiten Quartal für die Übernahme durch die XXXLutz-Gruppe mit einem Abschluss des fusionskontrollrechtlichen Verfahrens.

SAF-HOLLAND

will nach deutlichen Gewinnsteigerungen auch die Dividende für das abgelaufene Jahr signifikant anheben. Wie der SDAX-Konzern mitteilte, sollen die Aktionäre auf der Hauptversammlung am 23. Mai eine Dividende von 0,60 Euro je Aktie absegnen, nach 0,35 Euro je Anteilsschein ein Jahr zuvor

STRÖER

will für das abgelaufene Geschäftsjahr eine Dividende ausschütten, die sich im Rahmen der Dividendenpolitik in der Spanne von 50 bis 75 Prozent vom bereinigten Konzerngewinn bewegen soll. Eine Zahl nannte das Kölner MDAX-Unternehmen mit der Veröffentlichung des Geschäftsberichts noch nicht. Im Vorjahr wurden 2,25 Euro je Aktie ausgeschüttet.

SHOP APOTHEKE

gründet mit Galenica ein Gemeinschaftsunternehmen für das Schweizer Geschäft und gibt zur Finanzierung neue Aktien an den Gesundheitsdienstleister aus. Wie die Internet-Apotheke mitteilte, werden die Geschäftstätigkeiten der shop-apotheke.ch und der Spezialapotheke Mediservice AG von Galenica zusammengelegt. Shop Apotheke werde mit 51 Prozent die Mehrheit an dem Joint Venture halten.

SNP

erwartet für das Jahr 2023 eine positive Geschäftsentwicklung. Die Wachstumsraten von Auftragseingang und Umsatz werden deutlich über denen des Vorjahrs erwartet, wie die SNP Schneider-Neureither & Partner SE mitteilte. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) und das operative Ergebnis (EBIT) sollen prozentual moderat stärker steigen als die Umsatzerlöse.

MBB

hat im vergangenen Jahr die im November angehobene Umsatzprognose übertroffen. Auf das laufende Geschäftsjahr blickt das Berliner Unternehmen verhalten: Gemäß den Prognosespannen für Umsatz und operative Marge hält MBB sowohl einen Rückgang als auch einen Anstieg für möglich.

WASHTEC

rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2023 mit einem Umsatz in der Größenordnung des Vorjahres bei einer deutlichen Steigerung des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT). Dazu sollen insbesondere die bereits in der Produktion implementierten Maßnahmen zur Effizienzsteigerung sowie optimierte Lieferketten und ein stringentes Kostenmanagement beitragen, wie die Washtec AG mitteilte.

CHERRY

erwartet nach dem Umsatzrückgang im vergangenen Jahr für 2023 wieder einen Anstieg, gibt angesichts der weiter bestehenden hohen Unsicherheiten aber eine große Prognosespanne an: Der Konzernumsatz werde zwischen 135 und 165 Millionen Euro erwartet, teilte die Cherry SE mit. Die Marge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) werde in der Bandbreite von 10 bis 14 Prozent gesehen.

H&M

hat im ersten Geschäftsquartal per Ende Februar den Gewinn mehr als verdoppelt und dabei von der Erstkonsolidierung der Second-Hand-Plattform Sellpy profitiert. Analysten haben im Konsens mit einem Verlust gerechnet. Die schwedische Modeeinzelhandelskette teilte weiter mit, dass der Gegenwind durch die hohen Inputkosten langsam abnimmt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2023 07:22 ET (11:22 GMT)