hält die Mehrheit an ihrer US-Mobilfunktochter. "Wir haben die Mehrheit an der T-Mobile US erreicht", sagte Tim Höttges bei der Hauptversammlung des DAX-Konzerns. Die Beteiligung an T-Mobile US habe nach dem Zusammenschluss mit Sprint vor drei Jahren bei 43 Prozent gelegen, teilte die Telekom mit. Sie liege Stand heute bei rund 50,2 Prozent. Das Erlangen der Mehrheit sei seit dem Kapitalmarkttag 2021 erklärtes Ziel der Telekom gewesen.

BAUER

will nach den roten Zahlen des vergangenen Jahres 2023 wieder in die Gewinnzone zurückkehren. Der Ausblick ist gleichwohl wegen des unsicheren Umfelds vorsichtig. Bauer rechnet mit einem leichten Rückgang der Konzernleistung und einem EBIT zwischen 35 und 60 Millionen Euro. 2022 war die Leistung um 13,7 Prozent gestiegen, der EBIT-Verlust betrug 68 Millionen Euro nach einem Gewinn von 36 Millionen Euro im Vorjahr. Der Nachsteuerverlust betrug 94 Millionen Euro.

BAYERNLB

Wachsende Erträge und Veräußerungsgewinne aus Immobilien haben der BayernLB im vergangenen Jahr einen deutlich höheren Gewinn beschert. Dieser wird im laufenden Jahr wieder sinken, wie die Landesbank mit Blick auf die hohe Unsicherheit des Umfelds mitteilte.

NORDEX

hat von der am Vorabend angekündigten Grünen Wandelschuldverschreibung etwas weniger als geplant am Markt untergebracht. Wie der Konzern mitteilte, wurden neue, nicht nachrangige und unbesicherte grüne Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag in Höhe von 333 Millionen Euro platziert. Nordex hatte am Vorabend "etwa" 350 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

AMAZON/MICROSOFT

Die zuständige britische Behörde ist besorgt wegen der Marktmacht von Microsoft und Amazon im Cloud-Geschäft. Die Office of Communications (Ofcom) schlägt eine Untersuchung des Cloud-Marktes vor. Sie bezieht sich dabei auf eine eigene Studie, die Praktiken und Funktionen offengelegt hat, welche den Wettbewerb einschränken könnten.

APPLE

Nach Google, Facebook und Amazon stellt das Bundeskartellamt auch den Technologiekonzern Apple unter verschärfte Beobachtung. Das Unternehmen aus dem kalifornischen Cupertino "verfügt über eine marktübergreifende wirtschaftliche Machtposition", erklärte Kartellamtschef Andreas Mundt. Deshalb falle der Konzern unter die sogenannte erweiterte Missbrauchsaufsicht.

BARRY CALLEBAUT

hat einen neuen Chef. Peter Feld hat mit sofortiger Wirkung die Nachfolge von Peter Boone als CEO angetreten, wie die Barry Callebaut AG mitteilte. Feld leitete zuvor die Jacobs Holding AG, eine Schweizer Investmentfirma, und bringt 30 Jahre Erfahrung im globalen Konsumgüter- und Dienstleistungssektor mit. Boone sei nach zehn Jahren bei dem Schweizer Unternehmen aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Für das Geschäftsjahr 2022/23 stellt Barry Callebaut einen stagnierenden oder moderat steigenden Absatz in Aussicht.

GK SOFTWARE

Die Führungsgremien der GK Software SE haben sich offiziell für die Übernahme durch den japanischen Fujitsu-Konzern ausgesprochen. In der gemeinsamen begründeten Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat heißt es, das Angebot sei im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und sonstigen Stakeholder.

IBERDOLA

hat sich mit der mexikanischen Regierung auf den Verkauf von 12 Gas- und Dampfturbinen-Kraftwerken (GuD) und einem Windpark für rund 6 Milliarden Dollar geeinigt. Iberdrola trennt sich von 8.436 Megawatt fossiler Stromerzeugungskapazität von sowie 103 Megawatt Windstrom-Leistung.

SODEXO

erhöht wegen einer unerwartet starken Dynamik im ersten Geschäftshalbjahr ihre Wachstumsprognose für das organische Umsatzplus 2022/23. Das französische Foodservice-Unternehmen erzielte in den sechs Monaten bis zum 28. Februar einen Nettogewinn von 440 Millionen Euro nach 337 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Der Konzernumsatz wuchs organisch laut Mitteilung um 13 Prozent auf 12,1 Milliarden Euro.

TOTALENERGIES

hat sich mit der irakischen Regierung geeinigt, um ein lange verzögertes Energieprojekt voranzutreiben, welches die Entwicklung der irakischen Naturressourcen fördern und die Stromversorgung des Landes verbessern soll. Die irakische Basrah Oil Company wird einen Anteil von 30 Prozent am Gasentwicklungsprojekt GGIP übernehmen, während Qatarenergy eingeladen wurde, eine 25-prozentige Beteiligung zu übernehmen.

UBS

hat für die Übernahme der Credit Suisse vorläufig grünes Licht von den Brüsseler Kartellwächtern erhalten. Wie eine Sprecherin der EU-Kommission sagte, erhält die UBS eine Ausnahmegenehmigung, damit sie mit dem Zusammenschluss nicht bis zur Zustimmung durch die Behörde warten muss.

VOLVO CAR

Der schwedische Autohersteller Volvo Car hat seinen Absatz auch im März gesteigert. Wie die Tochter der chinesischen Zhejiang Geely Holding Group mitteilte, legten die Verkäufe um 8 Prozent zum Vorjahr auf 63.132 Fahrzeuge zu. Im ersten Quartal steigerte Volvo Car den Absatz um 10 Prozent.

