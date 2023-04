hat in den ersten drei Monaten des Jahres etwas weniger Autos verkauft als im Vorjahr. Konzernweit sank der Absatz im ersten Quartal um 1,5 Prozent auf 588.138 Fahrzeuge weltweit. Nach einem "klaren Aufwärtstrend" im März sieht sich BMW laut Vertriebsvorstand Pieter Nota im Gesamtjahr auf Kurs für ein leichtes Wachstum.

ELECTROLUX

scheitert mit dem Verkauf seiner Fabrik in Memphis im US-Staat Tennessee. Nachdem der Käufer die Vereinbarungen nicht erfüllt habe, sei der Vertrag gelöst worden. Electrolux suche nun nach einem neuen Käufer. Ursprünglich sollte der Verkauf für 82,5 Millionen Dollar bis Ende Dezember über die Bühne gehen, dann war vom ersten Halbjahr 2023 die Rede.

NEWMONT CORP / NEWCREST MINING

Die Newmont Corp kommt bei der Übernahme des australischen Bergbaukonzerns Newcrest Mining voran. Der US-Konzern hat sein Übernahmeangebot auf rund 19,5 Milliarden US-Dollar erhöht. Newcrest, der größte börsennotierte Goldförderer Australiens, will Newmont nun einen Einblick in die Bücher gewähren.

SANOFI

bekommt die volle kommerzielle Kontrolle über eine Antikörperbehandlung gegen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) in den USA. Swedish Orphan Biovitrum (Sobi) löst dazu die bisherige Beteiligungsvereinbarung mit Astrazeneca und geht eine direkte Lizenzvereinbarung mit dem französischen Pharmakonzern über den US-Vertrieb des Medikaments Nirsevimab ein. Zum Marktstart in diesem Jahr sowie 2024 werden Lizenzzahlungen von 25 Prozent des Nettoumsatzes an Sobi fällig. Diese werden bis 2028 auf 30 bis 35 Prozent steigen.

GAS.DE

Die Bundesnetzagentur will die Rückkehr des ehemaligen Billiganbieters Gas.de als Energielieferant verhindern. Die Bonner Behörde habe ein Verfahren zur Untersagung der Tätigkeit eingeleitet, erklärte Bundesnetzagenturchef Klaus Müller am Dienstag. Es bestünden Zweifel an der Leistungsfähigkeit des Unternehmens als Energielieferant.

April 11, 2023 07:04 ET (11:04 GMT)