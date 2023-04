will in seinem Zementwerk Lengfurt in Unterfranken bei der Produktion anfallendes Kohlendioxid (CO2) abscheiden, verflüssigen und nutzen. 2025 soll die erste großtechnische Carbon-Capture-and-Utilisation-Anlage der Branche an dem mehr als 120 Jahre alten Standort in Betrieb gehen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des insolventen Warenhauskonzerns für Mittwoch in mehreren Bundesländern zu einem Warnstreik aufgerufen. Wie die Gewerkschaft mitteilte, galt der Streikaufruf für Filialen in Bayern, Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Laut Verdi geht es darum, den Druck in zurzeit feststeckenden Tarifverhandlungen zu erhöhen.

Der Schuh-Großhändler ist mit der Suche nach einem Investor gescheitert. Wie das Unternehmen mitteilte, hat es für neun deutsche Gesellschaften beim Amtsgericht Osnabrück Insolvenz angemeldet. Auslöser war nach Unternehmensangaben der Insolvenzantrag der früheren Tochter Reno Ende März, die die HR Group bereits im vergangenen Jahr verkauft, aber für die sie immer noch umfangreiche Dienstleistungen in den Bereichen Logistik und IT erbracht hat.

hat im ersten Quartal trotz anhaltender Störungen in der Lieferkette, konjunkturellem Gegenwind und geopolitischer Unsicherheiten den Absatz moderat gesteigert. Dazu trug weiterhin die hohe Nachfrage nach Premium- und Elektrofahrzeugen bei. In den ersten drei Monaten des Jahres stiegen die Auslieferungen um 3 Prozent auf 503.500 Fahrzeuge.

investiert rund 300 Millionen Euro in den Ausbau der Produktionskapazitäten für Halbleitermaterialien am US-Standort des Unternehmens in Hometown im US-Bundesstaat Pennsylvania. Die Investition in die weltweit größte integrierte Produktionsanlage für Spezialgase sei Teil des Wachstumsprogramms "Level Up", das der Unternehmensbereich Electronics von Merck Ende 2021 bekanntgegeben hatte.

Der Pharmakonzern muss einen Teil einer Phase-III-Studie mit dem Hoffnungsträger Evobrutinib zur Behandlung von Multipler Sklerose aufschieben. Die US-Gesundheitsbehörde FDA habe eine teilweise Aussetzung der klinischen Prüfung angeordnet. Diese betreffe die Einleitung der Behandlung mit dem Wirkstoff bei neuen Patienten in den USA sowie jene US-Patienten, die weniger als 70 Tage mit der Studienmedikation behandelt wurden.

Der Verbindungstechnikhersteller hat einen neuen Vorstandschef gefunden. Der Aufsichtsrat hat Guido Grandi zum 1. Juni zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Er löst damit Ángel López Borrego ab, der das Amt seit Jahresbeginn interimistisch ausübt, nachdem Michael Schneider Ende 2022 gegangen war. López Borrego wird wieder in den Aufsichtsrat zurückkehren.

hat im ersten Quartal erneut insgesamt weniger Kohlenwasserstoffe produziert und verkauft als im Vorjahreszeitraum. Während bei Öl die Produktion noch leicht zulegte, gingen die verkauften Mengen im Vorjahresgleich zurück. Bei Erdgas war beides deutlich rückläufig. Die Raffinerie-Referenzmargen in Europa konnte der österreichische Konzern trotz eines niedrigeren Ölpreises aber verbessern.

Der Windpark-Projektierer kommt mit dem geplanten Aufbau von Kapazitäten zur Stromerzeugung aus eigenen Windparks voran. Derzeit befinden sich Parks mit einer Nennleistung von 207 Megawatt im Bau oder in der Bauvorbereitung. Ende des Jahres sollen 500 Megawatt in Betrieb gehen oder sich im Bau befinden.

will bis zum Ende des Jahrzehnts beim Absatz von Elektroautos weltweit Rang drei in der Reihenfolge der größten Anbieter einnehmen. Die Investitionen sollen entsprechend hochgefahren werden, um das Ziel inklusive der beiden Konzernmarken Kia und Genesis zu erreichen.

ist mit dem erneuten Insolvenzantrag für seine Tochter LTL Management LLC einen Schritt weiter: Ein Konkursrichter ließ den bereits zum zweiten Mal eingereichten Antrag auf Gläubigerschutz nach Chapter 11 am Dienstag zu. Ob der Antrag durchgeht, ist damit aber nicht sicher. J&J hatte die Tochtergesellschaft gegründet, um Sammelklagen wegen talkumhaltigen Babypuders vor einem Insolvenzgericht verhandeln zu können. Der Konzern arbeitet zurzeit außerdem ein Angebot für einen Vergleich mit den Klägern in Höhe von 8,9 Milliarden US-Dollar aus.

Chef Elon Musk treibt Medienberichten zufolge bei dem Unternehmen die Entwicklung von Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI) voran. Musk habe tausende hochwertige Computerchips gekauft und KI-Experten angestellt, berichtete das Fachmagazin "Insider" am Dienstag.

