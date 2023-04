Markt ging es ebenfalls nach oben. Hier stützten noch immer positive heimische Konjunkturdaten, die im Laufe der Woche veröffentlicht worden waren. Chiphersteller und Versicherer führten die Gewinner an, während Reisewerte nachgaben.

+++++ CREDIT +++++

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen auch am Freitag zurück. Während die US-Verbraucherpreise wie auch die US-Erzeugerpreise auf ein Nachlassen der dortigen Inflation hinweisen, fallen auf der anderen Seite die Erwartungen der Marktteilnehmer an weitere Zinsanhebungen der Fed. Obwohl die Umsätze in der Woche nach Ostern verhältnismäßig dünn sind, fiel der iTraxx Senior Financials gegenüber der Vorwoche von 104 auf 95 deutlich. Aufgrund der Emissionsflaute dürfte sich nach Aussage aus dem Handel die Liquiditätslage auf Anlegerseite verbessert haben, so dass das zu erwartende Angebot in der kommenden Woche gut zu platzieren sein sollte.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

ADOBE

Mit einer Vergleichszahlung von 3 Millionen US-Dollar räumt der Softwarekonzern Vorwürfe aus, dass im Zusammenhang mit Softwareverkäufen an Bundesbehörden Schmiergeldzahlungen geflossen sind. Das US-Justizministerium teilte mit, dass damit der Vorwurf des False Claims Act ausgeräumt wird, wonach Adobe als Gegenleistung für die Einflussnahme auf den Verkauf seiner Software an die Bundesregierung Zahlungen geleistet hat.

ALSTOM

Der Finanzchef des französischen Bahntechnikkonzerns wurde vom Telekomriesen Orange abgeworben. Orange hatte am Donnerstag erklärt, dass Laurent Martinez ab September als Executive Director für Finanzen, Leistung und Entwicklung zuständig sein werde.

ENEL

Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat wegen möglichen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der E-Mobilität eine Untersuchung gegen den größten Versorger des Landes eingeleitet. In einer Mitteilung heißt es, die Anbieter Enel X Way, Enel X Way Italia und Ewiva hätten im Geschäft mit Stromladediensten für E-Autos möglicherweise ein wettbewerbswidriges Verhalten gegenüber Konkurrenten gezeigt.

HERMES

Wachsende Reiselust und zusätzliche Filialgeschäfte haben das Geschäft des Luxusgüterkonzerns zum Jahresauftakt beflügelt. Der Hersteller von teuren Lederwaren, Seiden- und Kaschmirschals sowie Parfüms verbuchte im ersten Quartal einen Umsatz von 3,38 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

IKEA

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu zweitägigen Warnstreiks in mehreren Filialen der Möbelkette aufgerufen. Betroffen waren unter anderem in Nordrhein-Westfalen die Häuser in Essen, Dortmund, Duisburg und Köln. Die Beschäftigten waren dazu aufgerufen, am Freitag und Samstag die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft fordert demnach einen "Zukunftstarifvertrag"; die Leitung sei bislang nicht zu Verhandlungen bereit.

OMV

Der österreichische Öl - und Chemiekonzern benötigt einen Aufsichtsratsvorsitzenden. Amtsinhaber Mark Garrett will seinen Posten nach der Hauptversammlung niederlegen. Wegen neuer beruflicher Herausforderungen und begrenzter zeitlicher Ressourcen stehe er für eine weitere Periode als Aufsichtsrat nicht mehr zur Verfügung.

NATIONAL GRID

hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 erneut bestätigt. Die Geschäftsentwicklung habe den Erwartungen entsprochen, gerechnet werde weiterhin mit einem Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie für das Jahr in der Mitte einer Spanne von 6 bis 8 Prozent.

RHEINMETALL

soll die Schlüsselkomponenten für die von Norwegen im Februar bestellten 54 Kampfpanzer des Typs Leopard 2 liefern. Krauss-Maffei Wegmann (KMW) habe als Hauptauftragnehmer jetzt Rheinmetall als Unterauftragnehmer mit der Lieferung von Waffenanlagen, Feuerleittechnologie und Teilen der Sensorik beauftragt. Rheinmetall bezifferte den Gesamtwert der Bestellung mit 129 Millionen Euro.

TOMTOM

Das Navigationstechnikunternehmen hat bei zweistelligem Wachstum im Geschäftsbereich Ortungstechnologie zum Jahresauftakt wieder Gewinn geschrieben. Unter anderem sei die installierte Basis von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) auf über 10 Millionen automatisierte Fahrzeuge verdoppelt worden, teilte das niederländische Unternehmen mit. Damit habe man das Marktwachstum übertroffen.

TUPPERWARE

Der angeschlagene US-Haushaltswarenhersteller hat laut Insidern eine Reihe von Beratern verschiedener Fachdisziplinen hinzugezogen, um einen möglichen Konkurs abzuwenden. Das Unternehmen hatte diese Woche gewarnt, dass es möglicherweise nicht in der Lage sei, den Betrieb fortzuführen. Geprüft werde, wie sich zusätzliche Liquidität bei Investoren und durch einen Verkauf von Immobilien beschaffen lasse.

VISCOM

verliert ihren COO und verkleinert den Vorstand. Peter Krippner hat den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er auf eine Verlängerung seines Vertrages als Vorstand Operations über den 31. Mai 2023 hinaus verzichtet. Die Gründe für den Rückzug lägen in Krippners persönlicher Lebensplanung. Der 59-Jährige war 35 Jahre lang für Viscom tätig und werde dem Unternehmen auch zukünftig beratend verbunden bleiben.

WALMART

verkauft Bonobos für insgesamt 75 Millionen Dollar und damit für einen Bruchteil dessen, was der US-Einzelhändler bei Übernahme der Herrenbekleidungsmarke vor sechs Jahren selbst bezahlt hat. Käufer sind der Modehändler Express und die Managementfirma WHP Global. WHP Global zahlt 50 Millionen Dollar für die Marke Bonobos, Express 25 Millionen Dollar für die operativen Vermögenswerte von Bonobos und die damit verbundenen Verbindlichkeiten des Unternehmens.

