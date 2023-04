Der Vorstand der Bauer AG unterstützt den von einem kontrollierenden Großaktionär angestrebten Rückzug des Bau- und Baumaschinenkonzerns von der Börse. Der Aufsichtsrat der Gesellschaft habe dieser Entscheidung zugestimmt. Der Beschluss der Beendigung der Börsennotierung sei erfolgt, da der wirtschaftliche Nutzen der Einbeziehung der Aktien in den Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse den damit verbundenen Aufwand nicht mehr rechtfertige.

SALZGITTER

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Niedersachsens Ministerpräsidenten Stephan Weil (SPD) haben dem Salzgitter Konzern einen Förderbescheid über knapp 1 Milliarde Euro für das SALCOS-Projekt überreicht. Mit der staatlichen Subvention soll der Transformationsweg zu grünem Stahl unterstützt werden. Der Konzern will insgesamt 2 Milliarden Euro in neue Anlagen investieren, die im Stahlsektor bis spätestens 2041 insgesamt rund 46 Millionen Tonnen Kohlendioxid (CO2) einsparen sollen.

SFC ENERGY

erweitert seine Partnerschaft mit der britischen Johnson Matthey. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung für eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre Anwendungen unterzeichnet. Zudem übernehme das im SDAX notierte Unternehmen Anlagen und Technologien von Johnson Matthey (JM) zur Produktion sogenannter Membrane Electrode Assemblies für Direktmethanol-Brennstoffzellen.

MUTARES

blickt nach einem guten Gesamtjahr 2022 optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf. Bis zum Jahr 2025 soll der Konzernumsatz der Holding auf 7,0 Milliarden Euro steigen. Der Jahresüberschuss werde bis 2025 zwischen 125 Millionen und 150 Millionen Euro erwartet.

SÜDZUCKER

will den Aktionären angesichts einer besser als erwarteten Gewinnentwicklung im Geschäftsjahr 2022/23 eine deutlich höhere Dividende zahlen. Je Aktie sollen 0,70 Euro nach 0,40 Euro im Vorjahr an die Anteilseigner ausgeschüttet werden.

EASYJET

hat im ersten Geschäftshalbjahr den Verlust angesichts deutlich höherer Umsätze verringert. Zudem blickt die Easyjet plc optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf: Die Märktschätzungen von derzeit 260 Millionen britischen Pfund beim Gewinn für das Geschäftsjahr 2022/23 per Ende September sollten übertroffen werden.

ERICSSON

hat im ersten Quartal nicht ganz so schlecht abgeschnitten wie befürchtet, warnt jedoch vor einem schwierigen Jahr 2023. Die Telekomdienstleister würden mit ihren Investitionen zurückhaltend bleiben und weiterhin ihre Lagerbestände anpassen, begründete Ericsson die Einschätzung.

GSK

hat eine Vereinbarung zum Kauf des biopharmazeutischen Unternehmens Bellus Health Inc für 14,75 US-Dollar pro Aktie in bar unterzeichnet, was insgesamt 2,0 Milliarden Dollar entspricht. Die Übernahme verschafft dem Konzern einen Zugang zu Camlipixant, einem Medikament gegen refraktären chronischen Husten, das sich derzeit in Phase III der Entwicklung befindet.

