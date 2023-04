Überwiegend etwas fester haben die asiatischen Märkte am Donnerstag nach verhaltenen Vorlagen der Wall Street geschlossen. In Seoul standen Geschäftszahlen des Indexschwergewichts Samsung Electronics (+0,6%) im Blick. Der Konzern hat einen Rückgang des Erstquartalsgewinns ausgewiesen, übertraf aber die Erwartungen der Analysten und signalisierte eine Erholung für das zweite Halbjahr. Die Aktien des Speicherchip-Herstelllers SK Hynix (+1,7%) erholten sich von den Verlusten des Vortags nach Quartalszahlen, die einen Verlust ausgewiesen hatten. Der japanische Aktienmarkt wurde zunächst von Broker- und Halbleiteraktien nach unten gezogen. Teilnehmer sprachen von Positionsbereinigungen vor der geldpolitischen Entscheidung der Bank of Japan (BoJ). Schwache Unternehmenszahlen schürten Unsicherheit mit Blick auf die weiteren Perspektiven. So fielen Nomura Holdings um 7,1 Prozent nach einem Rückschlag beim Gewinn im Geschäftsjahr um 35 Prozent. Advantest verloren 9,6 Prozent, nachdem das Unternehmen mit einem Rückgang des Jahresnettogewinns um 40 Prozent rechnet. In Schanghai hatten anfangs erneut geopolitische Spannungen gebremst. Einen leicht positiven Akzent setzten Konjunkturdaten. Der Rückgang der Gewinne in der chinesischen Industrie hat sich im März verlangsamt, da sich die Exportnachfrage erholte und Peking die wirtschaftliche Erholung weiter unterstützt. Auf den Verkaufslisten standen Einzelhandels- und Energiewerte, wogegen Versicherer und Automobilhersteller zulegten. Ping An Insurance steigerten sich nach starken Quartalszahlen um 4,5 Prozent.

Nach dem Anstieg des Vortages bilden sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Donnerstag wieder leicht zurück. Die Unsicherheiten rund um den Bankensektor bleiben erhöht. First Republic brachen am Vortag an der Wall Street um weitere 30 Prozent ein. Das Kreditinstitut leidet unter massivem Kapitalabzug der Kunden. Medienberichten zufolge sind weitere Unterstützungsmaßnahmen für die Bank in Vorbereitung. Analysten bezweifeln derweil die Überlebensfähigkeit des Instituts. Im Blick steht die Veröffentlichung des US-BIP für das erste Quartal am Nachmittag. Erwartet wird ein Wachstum von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal.

BASF

würde den geplanten Ausstieg beim Öl - und Gas-Förderunternehmen Wintershall Dea notfalls auch mit Hilfe von Investoren umsetzen. Das machte BASF-Vorstandschef Martin Brudermüller auf der Hauptversammlung in Mannheim deutlich. "Wir arbeiten mit voller Kraft an verschiedenen Varianten des Ausstiegs", sagte Brudermüller laut Redetext. "Ein Börsengang von Wintershall Dea bleibt unsere bevorzugte Alternative. Denkbar wäre auch ein Verkauf an Investoren."

CONTINENTAL

bindet CEO Nikolai Setzer länger an das Unternehmen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, wurde der Vertrag des Managers um weitere fünf Jahre bis zum 31. März 2029 verlängert. Zudem wurde Philipp von Hirschheydt per Mai zum neuen Vorstandsmitglied des Bereichs Automotive ernannt.

CONTINENTAL

will mit dem US-Technologieunternehmen Aurora ein System für autonome Lkw entwickeln. Damit soll es Spediteuren und kommerzielle Flottenbetreiber laut Mitteilung ermöglicht werden, Nutzfahrzeuge ohne Einsatz eines Fahrers auf Highways fahren zu lassen.

CONTINENTAL

sollte sich nach Einschätzung der Deka beim Umbau des Konzerns mehr zutrauen und stärker auf Vereinfachung setzen. "Der Mut zu einer stärkeren Umstrukturierung fehlt", sagte Ingo Speich als Vertreter der Fondsgesellschaft der Sparkassen auf der Hauptversammlung des Unternehmens laut Redetext. "Die vermeintlichen Zukunftsinvestitionen wie Autonomes Fahren und Software verschlingen Unsummen und bringen bisher nicht den gewünschten Ertrag." Die Margen seien 2022 in allen Divisionen "erschreckend gering" gewesen.

DEUTSCHE BÖRSE

will den dänischen Softwareanbieter für die Finanzbranche Simcorp für 3,9 Milliarden Euro übernehmen. Der Börsenbetreiber vereinbarte mit der Simcorp AS ein freiwilliges freundliches Übernahmeangebot zum Preis von 735 dänischen Kronen (ca. 99 Euro) pro Aktie.

DEUTSCHE BÖRSE

erwartet durch die Übernahme von Simcorp einen signifikanten Umsatz- sowie Ergebnisbeitrag in der Zukunft. Der Börsenbetreiber rechne für das Jahr 2024 mit einem Beitrag von etwa 600 Millionen Euro bei den Nettoerlösen sowie 200 Millionen Euro beim EBITDA, sagte Konzernchef Theodor Weimer im Rahmen der Telefonkonferenz mit Analysten.

RWE

hat im ersten Quartal deutlich mehr verdient als im Vorjahreszeitraum. Grund dafür seien vor allem die gegenüber dem ersten Quartal 2022 höheren Erträge der internationalen Stromerzeugung im Segment Wasser /Biomasse/Gas, teilte der DAX-Konzern mit. Die Prognose für das Jahr 2023 bestätigte RWE.

ANDRITZ

hat nach einem starken Jahresauftakt seine Jahresprognose bekräftigt. Wie die Andritz AG mitteilte, wuchs der Umsatz von Januar bis März um 28,5 Prozent auf 1,963 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis (EBITA) stieg um 29,6 Prozent auf 158,5 Millionen Euro.

AURELIUS

verkauft die Distrelec-Gruppe, einen führenden europäischen B2B-Händler für elektronische und technische Bauteile. Käufer ist die RS-Gruppe, ein globaler Omni-Channel-Anbieter industrieller Produkt- und Servicelösungen. Die Transaktion wird den Angaben zufolge mit rund 365 Millionen Euro bewertet.

BAADER BANK

Die nachlassende Marktvolatilität hat der Baader Bank im ersten Quartal geringere Erträge beschert. Unter dem Strich rutschte das Unternehmen in die Verlustzone.

BERTELSMANN

gibt zwei Geschäftsbereichen neue Namen. Wie der Konzern mitteilte, wird die Bertelsmann Printing Group, die die Druck- und Direktmarketing-Aktivitäten umfasst, in Bertelsmann Marketing Services umbenannt. Die Dienstleistungstochter Arvato Bertelsmann firmiere ab sofort unter dem Namen Arvato Group.

DELIVERY HERO

hat im ersten Quartal Umsatz und Bruttowarenwert GMV gesteigert und dabei nach eigenen Angaben die Margen verbessert. Die Prognose für das Gesamtjahr präzisierte der Berliner Lieferkonzern.

DELIVERY HERO

inklusive der spanischen Tochter Glovo hat bis Ende März den geplanten Stellenabbau CFO Emmanuel Thomassin zufolge "komplett abgeschlossen". Derzeit seien "keine weiteren Maßnahmen geplant", sagte Thomassin Dow Jones Newswires in einem Interview.

DEUTZ

ist besser als erwartet in das Geschäftsjahr 2023 gestartet und für das Gesamtjahr zuversichtlicher geworden. Wie das im SDAX notierte Kölner Unternehmen mitteilte, wuchs der Konzernumsatz im ersten Quartal um 15,5 Prozent auf rund 517 Millionen Euro.

KION

hat im ersten Quartal wegen eines deutlich schwächeren Geschäfts mit Lieferkettenlösungen auch unter dem Strich einen Gewinnrückgang verzeichnet. Das Konzernergebnis sank um gut 8 Prozent auf 73,5 Millionen Euro, wie der Logistikausrüster mitteilte.

LPKF

hat im ersten Quartal bei rückläufigen Umsätzen einen Verlust verzeichnet, blickt aber wegen deutlich höherer Auftragseingänge optimistisch auf den weiteren Geschäftsverlauf.

PSI SOFTWARE

hat im ersten Quartal bei stabilen Umsätzen unterm Strich mehr verdient. Während der Umsatz mit 58,2 Millionen Euro weitgehend auf Vorjahresniveau lag, erhöhte sich das Konzernergebnis durch den Wegfall von Belastungen aus den russischen Geschäftsaktivitäten um 27,7 Prozent auf 3,3 Millionen Euro.

SOFTWARE AG

Die vor der Übernahme durch den Finanzinvestor Silver Lake stehende Software AG hat im ersten Quartal 2023 zwar deutlich weniger verdient als vor einem Jahr, sieht sich dank der anhaltenden Dynamik im Geschäftsbereich Digital Business aber auf dem besten Weg, ihre Jahresprognose zu erreichen.

VOSSLOH

hat im ersten Quartal bei höheren Umsätzen unter dem Strich ein Drittel mehr verdient und die Jahresprognose bestätigt. Der Umsatz stieg im Zeitraum Januar bis März um 15,4 Prozent auf den Rekordwert von 256,3 Millionen Euro, wie die Vossloh AG mitteilte.

AIR LIQUIDE

hat im ersten Quartal 2023 mehr umgesetzt als erwartet. Wie die Air Liquide SA mitteilte, legten die Erlöse um 4,2 Prozent auf 7,17 Milliarden Euro zu. Auf vergleichbarer Basis betrug das Wachstum 6,2 Prozent.

BARCLAYS

hat im ersten Quartal den Gewinn deutlicher als erwartet gesteigert und den Ausblick für das laufende Gesamtjahr bekräftigt. Die britische Großbank verdiente laut Mitteilung 2,60 Milliarden Pfund vor Steuern gegenüber 2,234 Milliarden im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

CARLSBERG

hat am Donnerstag ein neues Aktienrückkaufprogramm gestartet und das untere Ende seiner Jahresprognosespanne deutlich angehoben, nachdem der Umsatz im ersten Quartal deutlich stärker gewachsen war als erwartet.

GLENCORE

übernimmt für insgesamt 775 Millionen US-Dollar von Norsk Hydro Minderheitsbeteiligungen an zwei brasilianischen Produzenten der Aluminium-Grundstoffe Tonerde und Bauxit.

LINDE

ist gut in das neue Jahr gestartet und hat die Ergebnisprognose erhöht. Für das laufende Jahr schätzt Linde nun ein bereinigtes Ergebnis je Aktie von 13,45 bis 13,85 US-Dollar - unter der Annahme, dass keine Währungseffekte auftreten - was einem Wachstum von 9 bis 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde.

LONDON STOCK EXCHANGE (LSE)

hat ihre Gesamteinnahmen im ersten Quartal auf bereinigter Basis gesteigert und die Jahresprognose bestätigt. Alle Geschäftsbereiche trugen zu dem Wachstum bei, wie der Londoner Börsenbetreiber und Finanzinformationsdienst mitteilte.

PERNOD RICARD

