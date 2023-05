hat das Lufthansa-Management auf der Hauptversammlung hart kritisiert. "Sie haben keine klare Strategie und keine klare Vision! Eine Vereinfachung komplexer Konzernstrukturen ist nicht in Sicht, im Gegenteil", sagte Portfoliomanager Henrik Pontzen von Union Investment laut vorab verbreitetem Redetext an Konzernchef Carsten Spohr gerichtet. Pontzen kritisierte Servicemängel, IT-Probleme und die Vielzahl der Marken im Konzern. "Es ist unklar, ob die Lufthansa sich nun als Billigflieger oder als Premium-Airline positionieren will", so der Fondsmanager. Die geplante Übernahme der defizitären italienischen Fluggesellschaft ITA lehnt Pontzen ab.

DÜRR

ist dank einer starken Nachfrage der Autoindustrie gut ins neue Jahr gestartet und hat einen Rekordauftragseingang verzeichnet. Getragen wurde das hohe Bestellvolumen vor allem von der Autoindustrie, die Produktionstechnik für Elektroautos benötigt. Den Ausblick 2023 bekräftigte Dürr.

HENSOLDT

hat im ersten Quartal operativ deutlich mehr verdient, mehr umgesetzt und dabei die Margen verbessert. Unter dem Strich weitete der Rüstungskonzern, der im MDAX notiert ist, allerdings die Verluste aus. Die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigte Hensoldt. Wie die Hensoldt AG mitteilte, stieg der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) auf 30 Millionen Euro von 17 Millionen, er übertraf dabei die Konsensprognose von 28 Millionen.

SCHAEFFLER

hat dank einer besseren Entwicklung in allen drei Sparten im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch das Ergebnis gesteigert und die Markterwartungen übertroffen. Die Profitabilität verbesserte der Auto- und Industriezulieferer zum Jahresstart deutlich.

MANZ

ist mit einem starken Umsatzplus ins neue Jahr gestartet und schreibt wieder schwarze Zahlen. Besonders das Geschäft mit industriellen Montagelösungen für Komponenten des elektronischen Antriebsstrangs ließen den Umsatz klettern. Den Ausblick für das laufende Jahr bekräftigte Manz.

ADVA

hat im ersten Quartal 2023 von seiner Sparte Optical Networking profitiert und den Umsatz stark verbessert. Das Bruttoergebnis auf Pro-forma-Basis stieg auf 58,4 Millionen Euro von 53,40 Millionen Euro. Das EBIT lag bei 9,73 (Vorjahr: 7,81) Millionen Euro. Unter dem Strich verdiente das SDAX-Unternehmen, das mittlerweile mehrheitlich zur Adtran Holdings Inc gehört, auch wegen Sonderaufwendungen mit 3,6 (6,17) Millionen Euro dagegen deutlich weniger.

IVECO

will das deutsche Joint Venture, die Nikola Iveco Europe GmbH, mit der US-amerikanischen Nikola vollständig übernehmen und wird infolgedessen einen einmaligen Verlust von 44 Millionen Euro im ersten Quartal 2023 verbuchen. Der europäische Lkw- und Nutzfahrzeughersteller teilte mit, dass die Partnerschaft mit Nikola nun in eine neue Phase eintreten werde, in der sich Iveco auf Europa und Nikola auf Nordamerika konzentrieren werde.

ELRINGKLINGER

hat zum Jahresauftakt von einer starken Entwicklung in Europa und Nordamerika profitiert. Ungeachtet der nach wie vor hohen Rohstoffpreise konnte der Konzern seine Profitabilität verbessern und seinen Ausblick bekräftigen. "Elringklinger ist mit seiner konsequenten und frühzeitigen Ausrichtung auf die Elektromobilität in Verbindung mit einer starken Position im klassischen Geschäft voll auf Kurs", sagte CEO Stefan Wolf.

UBS

hat vor dem in den nächsten Wochen erwarteten Abschluss der Übernahme der Credit Suisse die neue Unternehmensstruktur und Personalien bekanntgegeben. Wie die Bank mitteilte, werden die UBS AG und die Credit Suisse AG bis auf Weiteres unabhängig agieren, die Integration soll stufenweise umgesetzt werden. Der CEO der Credit Suisse, Ulrich Körner, wird Mitglied der UBS-Konzernleitung. Außerdem bekommt die Bank einen neuen Finanzchef.

GOLDMAN SACHS

hat sich mit einer großen Gruppe ehemaliger und aktueller weiblicher Angestellter auf Zahlung von 215 Millionen Dollar geeinigt. Damit wird eine Sammelklage der Frauen beendet, in der diese der US-Bank vorgeworfen hatten, sie diskriminiere Frauen systematisch. In den nächsten drei Jahren werde die US-Bank von einem unabhängigen Experten analysieren lassen, wie sie die Leistung ihrer Mitarbeiter bewertet und wie sie Mitarbeiter von Junior- zu Senior-Positionen befördere, heißt es in einer Erklärung des Geldhauses.

NINTENDO

rechnet im laufenden Geschäftsjahr 2023/24 mit einem Rückgang des Nettogewinns um 21 Prozent. Der Grund ist laut dem japanischen Konzern die erwartete Nachfrageschwäche bei Switch-Konsolen und Software.

