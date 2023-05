Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen treten am Dienstag weiter auf der Stelle. Der Markt wartet nun auf die Verhandlungen zum US-Schuldendeckel. Zuvor werden die Prämien der Kreditausfallversicherung der USA mit einer Laufzeit von fünf Jahren wieder etwas billiger gehandelt, sie fallen auf 70 Basispunkte von 75 am Montag. Vor einem Monat waren es noch 47 Basispunkte gewesen. Und eine entsprechende Versicherung gegen einen Ausfall Deutschlands kostet lediglich 14 Basispunkte.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

INFINEON

kauft das in Stockholm ansässige Startup Imagimob AB. Mit dieser Übernahme baue Infineon seine Position als Anbieter von Machine-Learning-Lösungen aus und ergänzt sein Angebot an Künstlicher Intelligenz (KI).

DEUTSCHE BÖRSE

Das Jahr 2023 ist nach Aussage von Deutsche-Börse-Chef Theodor Weimer "sehr gut" angelaufen. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen Nettoerlöse von 4,5 bis 4,7 Milliarden Euro und ein EBITDA von 2,6 bis 2,8 Milliarden Euro.

DEUTSCHE BÖRSE

Chef Theodor Weimer ist sehr zuversichtlich, dass das Gebot für Simcorp Erfolg haben wird. Noch sei die Übernahme, die im dritten Quartal abgeschlossen werden soll, aber nicht in trockenen Tüchern, so Weimer auf der HV des Börsenbetreibers.

DEUTSCHE TELEKOM

hat einen massiven Ausbau des Mobilfunknetzes entlang deutscher Autobahnen zugesagt. "Ziel ist es, die Surf-Geschwindigkeit deutlich zu steigern und die Anzahl der Gesprächsabbrüche zu minimieren. Dafür wird die Telekom rund 400 zusätzliche Mobilfunkstandorte entlang des 13.000 Kilometer langen Autobahnnetzes bauen."

RHEINMETALL

startet gemeinsam mit der Stadt Köln und der Tanke GmbH ein Pilotprojekt zur Installation von Bordstein-Ladeinfrastruktur im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt.

K+S

setzt den von der Hauptversammlung in der vergangenen Woche beschlossenen Aktienrückkauf um. Ab sofort und bis spätestens am 15. Februar sollen eigene Anteilsscheine mit einem Gesamtvolumen von bis zu 200 Millionen Euro über die Börse aufgekauft und später eingezogen werden. Dies seien gut 6 Prozent der aktuellen Marktkapitalisierung.

THYSSENKRUPP/SALZGITTER

Bei der Entwicklung von Projekten rund um die Erzeugung von klimafreundlichem Stahl wollen die beiden größten Hersteller Thyssenkrupp und Salzgitter zusammenarbeiten. Beide Seiten meldeten beim Bundeskartellamt in Bonn die Gründung einer Planungsgesellschaft an, deren Aufgabe es sein soll, Projektentwicklungs- und Engineeringleistungen für die Produktion von CO2-freiem oder CO2-reduziertem Stahl und Eisen zu erbringen.

SFC ENERGY

hat das beste erste Quartal der Unternehmensgeschichte gehabt und die Jahresprognose bestätigt. Der Konzernumsatz erhöhte sich in den ersten drei Monaten des Jahres um 53,3 Prozent auf 27,5 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA vervierfachte sich auf 3,3 Millionen Euro. Der Auftragsbestand stieg per Ende März auf 81,6 Millionen von 74,2 Millionen Eur zum Jahreswechsel. Das Konzernergebnis erreichte plus 2,035 (Vj minus 1,178) Millionen Euro.

ENBW

hat den Vorstandsvertrag mit Thomas Kusterer frühzeitig für weitere fünf Jahre verlängert. Sein noch bis zum 31. März 2024 laufender Vertrag wurde damit mit Wirkung ab dem 1. April 2024 für fünf Jahre - also bis zum Ablauf des 31. März 2029 - verlängert.

VODAFONE

will binnen drei Jahren 11.000 Stellen abbauen. Für Deutschland sei ein Sanierungsplan vorgesehen, in Spanien sollten weitere Maßnahmen zur Preisgestaltung ergriffen und das Geschäft einer strategischen Überprüfung unterzogen werden. Darüber hinaus wolle Vodafone im Geschäft mit Firmenkunden weiteres Wachstum zu erzielen.

IBERDROLA

erwägt einem Pressebericht zufolge den Verkauf von bis zu 50 Prozent der Anteile an seiner Sparte mit erneuerbaren Energien in den USA. Das berichtet die spanische Zeitung Expansion unter Berufung auf mehrere Marktquellen. Das Energieunternehmen könnte durch den Verkauf von Anteilen bis zu 5 Milliarden Euro einnehmen.

IMPERIAL BRANDS

sieht sich auf bestem Weg, seine Prognosen für das Gesamtjahr zu erfüllen. Im ersten Geschäftshalbjahr sei der Vorsteuergewinn gesteigert worden bei stabilen Umsätzen. Der operative Gewinn - eine der bevorzugten Kennzahlen des Unternehmens - stieg um 28 Prozent auf 1,53 Milliarden Pfund.

STELLANTIS

erwirbt eine Beteiligung von einem Drittel am Wasserstoff-Spezialisten Symbio. Damit wird Stellantis zum Miteigentümer bei dem Gemeinschaftsunternehmen von Faurecia und Michelin, an dem die beiden Autozulieferer jeweils ebenso ein Drittel der Anteile halten werden.

NATURGY

kauft der Beteiligungsgesellschaft Ardian für 536 Millionen Euro ASR Wind und erweitert so sein Portfolio an erneuerbaren Energien in Spanien. ASR Wind betreibt 12 Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien, darunter 422 Megawatt an regulierten, in Betrieb befindlichen Windkraftanlagen und eine Pipeline von 435 Megawatt Peak an Solar-Photovoltaik-Hybridisierungsprojekten.

HOME DEPOT

hat im ersten Quartal mit dem Gewinn zwar die Erwartungen übertroffen, der Umsatz blieb aber hinter den Erwartungen zurück. Außerdem senkte der US-Konzern den Ausblick für das Gesamtjahr und begründete das mit fallenden Holzpreisen, einer geringeren Nachfrage und das ungünstige Wetter. Der Nettogewinn für das Quartal per 30. April sank auf 3,87 Milliarden Dollar oder 3,82 Dollar pro Aktie, gegenüber 4,32 Milliarden Dollar oder 4,09 Dollar pro Aktie im Vorjahreszeitraum.

BERKSHIRE HATHAWAY

hat im ersten Quartal die Investitionen deutlich umgeschichtet. Verkauft hat Berkshire seine Investitionen in Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, Taiwan Semiconductur und der Möbelkette RH, wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht. Hingegen ist der US-Investor mit CEO Warren Buffett bei Capital One Financial eingestiegen und hat 9,9 Millionen Aktien für etwa 900 Millionen US-Dollar erworben.

BAIDU

hat im ersten Quartal wieder einen Gewinn von 5,83 Milliarden Yuan erzielt, während der Umsatz um 10 Prozent auf 28,41 Milliarden Yuan gestiegen. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch einen Verlust von 885 Millionen Yuan geschrieben.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 16, 2023 07:29 ET (11:29 GMT)