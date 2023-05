will noch in diesem Jahr über die Details zum Ausstieg bei Siemens Energy entscheiden. Klar sei, dass die verbliebenen 31,9 Prozent an dem Energietechnikkonzern komplett veräußert werden sollten.

COMPUGROUP

bekommt per sofort einen neuen CEO und zwar Michael Rauch, den bisherigen Sprecher der geschäftsführenden Direktoren und langjährigen Finanzvorstand. Bis ein neuer Finanzvorstand gefunden ist, wird Rauch diese Position übergangsweise weiter ausüben.

GRAND CITY PROPERTIES

hat seine Jahresprognose nach einem soliden Auftaktquartal bekräftigt. Die Nettomieteinnahmen lagen mit 101 Millionen Euro 4 Prozent über dem Vergleichswert des Vorjahres. Flächenbereinigt betrug der Mietanstieg 2,6 Prozent, wovon 2,1 Prozent auf Mieterhöhungen und 0,5 Prozent auf Belegungssteigerungen zurückzuführen waren.

DEUTSCHE BAHN

hat 73 neue ICE geordert. Das Investitionsvolumen von insgesamt rund 2 Milliarden Euro verteilt sich Unternehmensangaben zufolge auf 56 ICE L des spanischen Herstellers Talgo und 17 ICE 3neo von Siemens Mobility. Insgesamt investiert die Deutsche Bahn damit nun rund 12 Milliarden Euro in neue Fernverkehrszüge.

AEGON

hat im ersten Quartal seine operativen Kapitalerträge gesteigert und zeigt sich zuversichtlich, die Jahresprognose zu erfüllen. Das Betriebskapital erreichte 292 Millionen Euro, ein Zuwachs von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der von Aegon erstellte Konsens lautete auf 240 Millionen Euro.

UBS

hat im Zusammenhang mit der Notübernahme der Credit Suisse 4 Milliarden Dollar für mögliche Rechts- und Regulierungskosten zur Seite gelegt und sieht zudem weitere Wertberichtigungen. In der aktualisierten Version des Fusionsprospekts beziffert die UBS den möglichen Buchgewinn (aus dem negativen Goodwill) aus der Transaktion auf rund 35 Milliarden Dollar.

TESLA

Elon Musk hat auf der Hauptversammlung zwei neue Modelle angekündigt und die Aktionäre zugleich auf ein schwieriges Jahr eingestimmt. Nähere Angaben zu den beiden neuen Tesla-Modelle machte er nicht.

===

May 17, 2023 07:26 ET (11:26 GMT)