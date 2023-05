Der Ticketing- und Veranstaltungskonzern hat im ersten Quartal sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis deutlich gesteigert und auch das Vor-Corona-Niveau übertroffen. "CTS Eventim setzt das zurückliegende Rekordjahr bereits im ersten Jahresviertel 2023 erfolgreich fort", sagte CEO Klaus-Peter Schulenberg laut Mitteilung. Der Umsatz kletterte in den drei Monaten um 163 Prozent auf 366,2 Millionen Euro. Das normalisierte Konzern-EBITDA stieg auf 76,0 Millionen von 23,7 Millionen Euro im Vorjahresquartal.

Der Telekomkonzern hat nach einem Gewinnrückgang im Geschäftsjahr 2022/23 drastische Pläne zum Abbau von Jobs angekündigt. Im Zweitraum 2028 bis 2030 sollen bis zu 42 Prozent der internen und externen Angestellten abgebaut werden, teilte BT Group mit. Damit würde die Anzahl aller Angestellten auf 75.000 bis 90.000 sinken von 130.000 Mitarbeitern derzeit. BT-Chef Philip Jansen erklärte, dass das Unternehmen bis zum Ende des Jahrzehnts in der Lage sein werde, sich auf eine kleinere Belegschaft und eine deutlich reduzierte Kostenbasis zu verlassen. Die Arbeitsweise solle digitalisiert und die Strukrur vereinfacht werden.

Die Luxus-Modemarke hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 auch dank einer Erholung in China mehr verdient. Zudem äußerte sich das Unternehmen zuversichtlich, die in Aussicht gestellten Ziele für 2023/24 zu erreichen. Der britische Konzern verzeichnete in den zwölf Monaten bis zum 1. April einen Vorsteuergewinn von 634 Millionen Pfund. Im Jahr zuvor hatte Burberry 511 Millionen Pfund vor Steuern verdient. Der bereinigte Betriebsgewinn kletterte den weiteren Angaben zufolge um 21 Prozent auf 634 Millionen Pfund. Analysten haben in einem vom Unternehmen verbreiteten Konsens nur mit 621 Millionen Pfund gerechnet.

National Grid hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022/23 den Vorsteuergewinn gesteigert und die Prognose bis zum Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Der britische Betreiber von Stromübertragungsnetzen teilte mit, dass der Gewinn vor Steuern in den zwölf Monaten bis zum 31. März auf 3,59 (Vorjahr 3,44) Milliarden Pfund Sterling gestiegen ist. Der Betriebsgewinn kletterte auf 4,88 Milliarden von 4,37 Milliarden Pfund, so das Unternehmen.

Die Billigfluggesellschaft hat im ersten Geschäftshalbjahr dank eines Umsatzsprungs den Verlust deutlich verringert und sich optimistisch für den weiteren Geschäftsverlauf geäußert. Wie die Billigfluggesellschaft mitteilte, kletterte der Umsatz in den sechs Monaten per Ende März um 80 Prozent auf 2,69 Milliarden britische Pfund. Den Verlust vor Steuern reduzierte Easyjet auf 415 Millionen von 557 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum. Die Fluggesellschaft profitierte eigenen Angaben zufolge von höheren Preisen sowie einer besseren Kapazität.

Der Facebook-Eigentümer muss im Datenschutzstreit mit einer Rekordstrafe der Europäischen Union rechnen. Die Geldstrafe werde wahrscheinlich die bisher höchte Geldbuße von 746 Millionen Euro für Amazon in den Schatten stellen, berichtet Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen. Meta sei einer gerichtlichen Warnung zum Schutz der Verbraucherdaten vor US-Sicherheitsdiensten nicht nachgekommen.

Die Cloud-Computing-Sparte des US-Konzern swill in den kommenden Jahren eine hohe Milliardensumme für den Ausbau der Rechenzentrumsinfrastruktur in Indien ausgeben. Bis 2023 sollen umgerechnet knapp 13 Milliarden US-Dollar investiert werden, kündigte Amazon Web Services (AWS), die Cloud-Computing-Sparte des Tech-Giganten mit Sitz in Seattle, an. Dadurch würden jährlich etwa 131.700 Vollzeitarbeitsplätze in der indischen Lieferkette für Rechenzentren entstehen.

Der Elektronik- und Unterhaltungskonzern könnte seine Finanzsparte an die Börse bringen. In ein bis zwei Jahren könnte es so weit sein, teilte der japanische Konzern mit. Nach der möglichen Abspaltung wolle Sony mit einem Anteil von weniger als 20 Prozent an der Sparte beteiligt bleiben. Das dann möglicherweise abgespaltene Unternehmen solle weiterhin die Marke Sony nutzen.

Der chinesische Autokonzern erhöht sein Engagement bei der britischen Luxusautomarke Aston Martin . Wie Aston Martin Lagonda Global Holdings mitteilte, investiert Geely rund 234 Millionen Pfund und wird damit drittgrößter Anteilseigner. Geely Automobile Holdings kaufe rund 42 Millionen Aktien zum Preis von je 335 Pence. Im Endeffekt steige die Beteiligung von Geely an Aston Martin dadurch auf rund 17 Prozent. Größter Anteilseigner an Aston Martin ist Yew Tree Consortium mit 21 Prozent gefolgt von Public Investment Fund mit rund 18 Prozent.

