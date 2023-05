hat im Streit um Korruptionsvorwürfe im Irak einen juristischen Sieg eingefahren. Ein US-Gericht hat eine von mehreren Aktionären vorgebrachte Klage abgewiesen. Sie hatten dem Konzern vorgeworfen, Anleger in Bezug auf die Geschäftsaktivitäten und die Compliance im Irak in die Irre geführt zu haben.

FLIXBUS

will im kommenden Jahr in Indien starten. Flixbus plane für 2024 den Markteintritt in Indien. Dies sei ein "weiterer wichtiger Schritt für die globale Expansion des Unternehmens".

GENERALI

hat im ersten Quartal von einem starken Schaden-Unfall-Geschäft und einem einmaligen Verkaufserlös profitiert. Der italienische Versicherungskonzern steigerte seinen Gewinn deutlich und bestätigte seine mittelfristigen Ziele.

LSE

Der Londoner Börsenbetreiber muss sich einen neuen Finanzchef suchen. Wie die London Stock Exchange Group mitteilte, nimmt CFO Anna Manz ihren Hut. Sie werde einen anderen CFO-Posten außerhalb der Finanzdienstleistungsbranche annehmen. Der Prozess für die Nachfolge sei eingeleitet worden. Manz werde ihren Vertrag erfüllen und das Unternehmen im Mai 2024 verlassen.

ROCHE PHARMA

legt in Karlsruhe Verfassungsbeschwerde gegen das Gesetz zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung ein. "Diese Klage ist dazu da, um öffentlich zu machen, dass dieses Gesetz die Krankenkassen nicht stabilisiert, sondern destabilisiert", sagte Roche-Deutschlandchef Hagen Pfundner dem Portal The Pioneer. Es werde "dazu führen, dass weniger Innovationen in Deutschland auf den Markt kommen".

