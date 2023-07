CREDIT SUISSE

setzt im Zuge der Integration mit der UBS den Rotstift im Investmentbanking an. Wie Financial News mit Verweis auf mehrere informierte Personen berichtet, hat die Credit Suisse ihren Investmentbankern in London mitgeteilt, dass bis Ende Juli 80 der 260 Mitarbeiter in dem Bereich gehen müssen. Davon seien 17 Managing Directors. Der Prozess werde am 31. Juli begonnen. Ein Sprecher der Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme ab.

NOVARTIS

hat nach einem starken ersten Halbjahr die Unternehmensprognosen für das Gesamtjahr angehoben. Auch kündigte der Schweizer Pharmakonzern an, eigene Aktien im Wert bis zu 15 Milliarden US-Dollar bis Ende 2025 zurückzukaufen.

VANMOOF

Der einst als Shootingstar gefeierte niederländische E-Bike-Hersteller VanMoof ist pleite. Das zuständige Amsterdamer Gericht habe den vergangene Woche gewährten Zahlungsaufschub zurückgezogen und das Unternehmen für zahlungsunfähig erklärt, teilte VanMoof am Dienstag mit. Das Auslandsgeschäft sei nicht betroffen.

VODAFONE

fließen im Zusammenhang mit vertraglich vereinbarten Anteilsveränderungen beim Funkturmbetreiber Vantage Towers weitere 500 Millionen Euro zu. Nach Angaben des bitischen Telekomanbieters erhöht sich damit sein Nettoerlös auf insgesamt 5,4 Milliarden Euro.

BANK OF AMERICA

hat im zweiten Quartal von den gestiegenen Zinsen profitiert und damit Belastungen aus höheren Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite ausgeglichen. Die Bank steigerte den Gewinn um knapp ein Fünftel und übertraf die Erwartungen der Analysten.

EVERGRANDE

hat für die Jahre 2021 und 2022 einen Nettoverlust von umgerechnet 100 Milliarden Euro ausgewiesen. Der ehemals größte Bauunternehmer Chinas reichte am Montag an der Hongkonger Börse lange verzögerte Bilanzdaten für die vergangenen zwei Jahre ein. Demnach waren die Schulden des Unternehmens bis Dezember 2022 auf 2,44 Billionen Yuan (302 Milliarden Euro) angewachsen, nach Jahresnettoverlusten von 686 Milliarden Yuan für 2021 und 126 Milliarden Yuan für 2022.

