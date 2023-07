Die US-Beteiligungsgesellschaft Silver Lake hat sich mit seinem Übernahmeangebot für die Software AG einen Anteil von insgesamt 84,29 Prozent an dem Unternehmen gesichert. Dies ist das endgültige Ergebnis nach Ablauf einer Nachfrist bis zum 17. Juni, innerhalb derer die verbliebenen Software-Aktionäre ihre Anteile noch andienen konnten.

THYSSENKRUPP STEEL

kann bei seinen Plänen zur Dekarbonisierung seiner Stahlproduktion von der Bundesregierung mit bis zu 2 Milliarden Euro unterstützt werden. Die EU-Wettbewerbskommission gab jetzt grünes Licht für einen Direktzuschuss von bis zu 550 Millionen Euro für den Bau und die Montage einer Direktreduktionsanlage und zweier Einschmelzer in Duisburg, wie sie in Brüssel mitteilte.

VILLEROY & BOCH

hat nach einem weiteren Umsatz- und Ergebnisrückgang im zweiten Quartal die Prognose gesenkt. Aufgrund der weiterhin rückläufigen Baukonjunktur in Europa rechnet der Keramik-Hersteller nun mit Rückgang der Erlöse um 3,0 bis 6,0 Prozent und einer Verminderung des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) um 5,0 bis 10,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Zuletzt hatte Villeroy & Boch Umsatz und EBIT auf Vorjahresniveau in Aussicht gestellt.

ABB

hat im zweiten Quartal den Nettogewinn erheblich gesteigert, während das Neugeschäft sich rückläufig entwickelte. Der Schweizer Industriekonzern meldete für die Monate April bis Juni einen Überschuss von 906 Millionen Dollar, deutlich mehr als das Doppelte der im Vorjahr erwirtschafteten 379 Millionen Dollar.

ANGLO AMERICAN

hat im zweiten Quartal mehr Kupfer gefördert und seine Produktionsziele für das Gesamtjahr bestätigt. Das multinationale Unternehmen förderte 209.000 Tonnen Kupfer und damit 56 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum mit 134.000 Tonnen. Dies sei auf den Hochlauf der Kupfermine Quellaveco in Peru zurückzuführen, teilte Anglo American mit.

BHP

will im gerade angelaufenen Geschäftsjahr 2023/24 die Produktion von Kupfer und Eisenerz weiter steigern, nachdem im abgelaufenen Geschäftsjahr bereits mehr produziert worden ist.

EASYJET

hat im dritten Geschäftsquartal dank höherer Passagierzahlen einen bereinigten Gewinn vor Steuern erzielt. Zudem wurde eine gute Buchungslage für den Winter verzeichnet.

ELECTROLUX

hat im zweiten Quartal einen Nettoverlust verzeichnet und damit die Markterwartungen deutlich verfehlt. Belastet wurde das Ergebnis u.a. von einer Rückstellung und einer niedrigeren Nachfrage.

GIVAUDAN

hat im ersten Halbjahr 2023 trotz eines leichten Umsatzrückgangs den Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr gesteigert. Der Überschuss stieg von 440 Millionen auf 449 Millionen Schweizer Franken, wie der Duft- und Aromenhersteller aus der Schweiz mitteilte. Pro Aktie verdiente Givaudan 48,69 Franken nach 47,74 Franken im Vorjahr.

NOKIA

hat im zweiten Quartal auf vergleichbarer Basis 29 Prozent weniger Nettogewinn geschrieben als im Vorjahr. Die aktuellen konjunkturellen Unwägbarkeiten belasteten die Umsätze des finnischen Netzausrüsters, teilte das Unternehmen mit. Nordamerikanische Kunden prüften weiterhin ihre Ausgaben und bauten Lagerbestände ab.

PUBLICIS

hat sein Wachstum im zweiten Quartal fortgesetzt und den Jahresausblick angehoben. Der Werbekonzern mit Sitz in Paris erwartet nun für 2023 ein organisches Umsatzwachstum von rund 5 Prozent und eine operative Marge von annähernd 18 Prozent. Zuvor hatte Publicis ein organisches Wachstum in der oberen Hälfte der Spanne von 3 bis 5 Prozent und eine operative Marge zwischen 17,5 und 18 Prozent in Aussicht gestellt.

THALES UND LEONARDO

haben für ihr Gemeinschaftsunternehmen Aufträge der Europäischen Weltraumagentur ESA für die zweite Phase des Satelliten-Navigationssystem Galileo an Land gezogen. Wie die französische Thales mitteilte, beläuft sich das Auftragsvolumen für das mit der italienischen Leonardo betriebene Joint Venture Thales Alenia Space auf über 300 Millionen Euro.

VOLVO CAR

hat im zweiten Quartal dank höherer Verkaufszahlen seinen Umsatz gesteigert. In den drei Monaten per Ende Juni stieg der Umsatz um 43 Prozent auf 102,2 Milliarden schwedische Kronen (ca. 8,9 Milliarden Euro), wie der schwedische Autobauer mitteilte. Der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn ging zwar deutlich auf 3,33 Milliarden Kronen zurück, allerdings enthielt das Vorjahresergebnis von 8,94 Milliarden Kronen einen positiven Sondereffekt aus dem Börsengang der Tochter Polestar in New York im Juni 2022.

JOHNSON & JOHNSON

Ein Geschworenengericht in Kalifornien hat Johnson & Johnson zur Zahlung von 18,8 Millionen Dollar an einen 24-jährigen Krebspatienten verurteilt. Emory Hernandez Valadez führt seine Mesotheliom-Erkrankung darauf zurück, dass er seit seiner Kindheit dem Talkumpuderprodukt von J&J ausgesetzt war.

JOHNSON & JOHNSON

hat im zweiten Quartal mehr umgesetzt und verdient als erwartet. Den Ausblick für das Gesamtjahr hat die Gesellschaft erhöht. Im vorbörslichen Handel gewinnt der Aktienkurs 2,4 Prozent.

TESLA

flankiert die geplante Expansion nach Malaysia mit dem Aufbau eines Ladenetzes in dem südostasiatischen Land. Tesla werde in erheblichem Umfang" in den Aufbau eines Netzes von Schnell- und Normalladestationen investieren, um die Akzeptanz von Elektrofahrzeugen in Malaysia zu fördern, teilten der US-Konzern und die malaysische Behörde für Investitionsförderung gemeinsam mit.

TSMC

hat im zweiten Quartal aufgrund niedrigerer Umsätze und Margen deutlich weniger verdient.

===

