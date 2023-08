Unter den Unternehmensanleihen weisen Eurizon zufolge Investment-Grade-Anleihen ein attraktives Risiko-Ertrags-Profil auf, da in den hohen Fälligkeitssätzen und Spreads bereits ein gewisser Grad an wirtschaftlicher Abschwächung berücksichtigt sei. Ein höheres Volatilitätsrisiko bestehe bei Hochzinsanleihen.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

BASF

erhöht die Produktionskapazität für mittelmolekulare Polyisobutene am Standort Ludwigshafen um 25 Prozent, in Reaktion auf die weltweit steigende Nachfrage. Mit dem Ausbau stärke der Konzern seine Liefersicherheit, teilte BASF mit. Die Kapazitätserweiterung werde voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 vollständig abgeschlossen sein.

BMW

blickt nach einem guten ersten Halbjahr und einer anhaltend guten Auftragslage optimistischer auf das laufende Jahr. Für 2023 sollen die Auto-Auslieferungen nun solide steigen, wie der DAX-Konzern überraschend ankündigte. Bisher hatte der Autokonzern ein leichtes Wachstum erwartet. Die EBIT-Marge für 2023 wird im Kerngeschäft nun bei 9 bis 10,5 Prozent erwartet. Hier hatte BMW bisher 8 bis 10 Prozent angepeilt.

BMW

hat im zweiten Quartal im Kerngeschäft mit Premiumautos eine geringere Rendite als zum Jahresstart verzeichnet. Wie der DAX-Konzern überraschend mitteilte, sank die EBIT-Marge im Segment Automobile auf 9,2 nach 12,1 Prozent im ersten Quartal. Analysten haben dem Konzern mit 10,1 Prozent mehr zugetraut. Im zweiten Quartal des Vorjahres lag die Rendite bei 8,2 Prozent.

COMMERZBANK

hat ihren Bereich Aktives Asset Management zum 1. August ausgegründet. Die neue Gesellschaft Yellowfin Asset Management richtet sich an institutionelle Investoren, Firmenkunden und hochvermögende Privatkundinnen und -kunden mit einem zu verwaltenden Vermögen ab 30 Millionen Euro, wie die Bank mitteilte. Yellowfin werde künftig neben der Commerzbank-Vermögensverwaltung und der Commerz Real eines von drei Standbeinen der Commerzbank im Bereich Asset Management sein.

DHL GROUP

arbeitet angesichts starker Unsicherheiten weiterhin mit drei Szenarien für das Gesamtjahr, auch wenn sie den unteren Rand der EBIT-Zielspanne um 200 Millionen Euro angehoben hat. Die für 2023 angepeilte EBIT-Zielspanne liegt nun bei mehr als 6,2 (anstatt 6,0) Milliarden Euro, der obere Rand unverändert bei 7,0 Milliarden Euro. Grund für die weiterhin weite Spanne ist laut Konzern die andauernde Unsicherheit, in welcher Form die wirtschaftliche Erholung erfolgt.

KNORR-BREMSE

hat einen Auftrag zur Ausrüstung von Metrozügen für die chinesische Megacity Chengdu erhalten. Der weltgrößte Zughersteller CRRC beauftragte das Unternehmen mit der Lieferung kompletter Bremssysteme für 36 neue Metrozüge mit insgesamt 288 Wagen, wie Knorr-Bremse mitteilte. Der Auftragswert liege im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

LBBW

hat im ersten Halbjahr von den höheren Zinsen und der Übernahme der Berlin Hyp profitiert. Der Gewinn legte kräftig zu. Im Gesamtjahr will die Bank nun die Milliardenmarke knacken.

LUFTHANSA

hat mit dem Chemieunternehmen HCS eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit bei der Produktion und Lieferung von nachhaltigem Flugtreibstoff unterzeichnet. Ab Anfang 2026 könnte die HCS Group den Airline-Konzern mit "Sustainable Aviation Fuel (SAF)" beliefern, teilte Lufthansa mit.

PFEIFFER VACUUM

hat nach einem Rekordumsatz im ersten Halbjahr 2023 die Jahresprognose bekräftigt. Wie der Anbieter von Vakuumlösungen mitteilte, kletterte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 12,7 Prozent auf 496,7 Millionen Euro und erreichte damit das höchste Niveau in der Unternehmensgeschichte innerhalb eines Halbjahres. Getragen wurde das Umsatzwachstum von einer starken Entwicklung im Marktsegment Analytik, Industrie und F&E getragen.

BLACKROCK/MSCI

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock und der Indexanbieter MSCI sind ins Visier des US-Kongresses geraten. Ein Ausschuss des Repräsentantenhauses untersucht die Aktivitäten der beiden Unternehmen im Zusammenhang mit China. Der Ausschuss hat die beiden Firmen in Schreiben informiert, in die das Wall Street Journal Einblick hatte.

BP

hat im zweiten Quartal wegen eines schwächeren Öl - und Gashandels einen Gewinnrückgang verbucht. Im Vorjahreszeitraum waren die Gewinne durch den Anstieg der Rohstoffpreise infolge des Krieges in der Ukraine getrieben worden. BP legte zudem ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar auf.

DIAGEO

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr zwar mehr verdient, die Markterwartungen aber verfehlt. Im am 30. Juni beendeten Geschäftsjahr legte der Vorsteuergewinn dank eines starken organischen Umsatzwachstums und Preiserhöhungen auf 4,74 Milliarden von 4,39 Milliarden Pfund im Vorjahr zu. Von Factset befragte Analysten hatte Diageo dagegen mit im Mittel 5,06 Milliarden Pfund einen höheren Vorsteuergewinn zugetraut.

RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL (RBI)

hat im zweiten Quartal wegen eines Sondereffekts im Vorjahr einen Gewinnrückgang verbucht. Das Russlandgeschäft wurde weiter reduziert, wie die RBI mitteilte.

BLACKROCK

Die größten Vermögensverwalter der Welt haben seit 2021 keine großen Fortschritte bei der Erreichung ihrer Klimaziele gemacht, und nordamerikanische Vermögensverwalter fallen bei den Themen Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung (ESG) sogar zurück, da sich in den USA eine Anti-ESG-Bewegung ausbreitet. Das geht aus einer Analyse von Financemap hervor, die auch zeigt, dass 45 der weltweit größten Vermögensverwalter 309 Milliarden US-Dollar in so genannten "grünen Anlagen" halten - aber fast dreimal so viel in fossilen Brennstoffen.

