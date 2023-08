hat den Ausblick für 2023 nach einem Gewinnrückgang im ersten Halbjahr bekräftigt. Wie die Holding der Familien Porsche und Piech, die die Mehrheit der Volkswagen-Stammaktien hält, mitteilte, soll der Gewinn nach Steuern 2023 zwischen 4,5 Milliarden und 6,5 Milliarden nach 4,8 Milliarden Euro im Vorjahr liegen. In den ersten sechs Monaten sank das Ergebnis nach Steuern auf 2,4 Milliarden von 3,8 Milliarden Euro im Vorjahr.

PWO

hat im ersten Halbjahr weniger verdient. Wie der Autozulieferer bei Vorlage endgültiger Zahlen mitteilte, wurde in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres ein Periodengewinn von 8,5 Millionen Euro erzielt, gegenüber 10,7 Millionen im Vorjahreszeitraum.

RTL

Rückläufige Werbeeinnahmen haben der RTL Group im ersten Halbjahr einen Umsatz- und Gewinnrückgang beschert. Den Ausblick für das Gesamtjahr senkte die Bertelsmann-Tochter, die nun bei den Erlösen und beim operativen Gewinn Werte unter Vorjahr erwartet.

SCOUT24

hat im zweiten Quartal den Umsatz und Gewinn gesteigert. Das Unternehmen profitierte dabei von einer starken Nachfrage nach Vermarktungs- und Plus-Produkten.

SIXT

hat im zweiten Quartal sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis die höchsten Werte der Unternehmensgeschichte erzielt. Rückenwind gaben dem im MDAX notierten Unternehmen eine anhaltend hohe Reisenachfrage zu Beginn der Sommerzeit. Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Sixt.

WACKER NEUSON

hat im zweiten Quartal den Gewinn deutlich gesteigert. Wie der im SDAX gelistete Baumaschinenhersteller bei Vorlage endgültiger Zahlen mitteilte, stieg der Periodengewinn um 69,6 Prozent auf 63,6 Millionen Euro. Je Aktie stieg der Gewinn auf 0,94 Euro von 0,55 Euro im Vorjahreszeitraum.

TUI

nutzt den Schwung aus der Normalisierung im operativen Geschäft und setzt mit seinem neuen Hotelfonds auf profitables Wachstum. Auf der zum ostafrikanischen Tansania gehörenden Insel Sansibar wurde jetzt eine neu eröffnete 5-Sterne-Anlage erworben, das Emerald Zanzibar Resort and Spa. Angaben zum Kaufpreis wurden nicht gemacht. TUI wolle die Dynamik in seinem Geschäftsbereich Hotels & Resorts nutzen und das Portfolio mit Zukäufen ausweiten, heißt es in der Mitteilung weiter.

GLENCORE

Niedrigere Preise haben dem Rohstoffkonzern Glencore im ersten Halbjahr einen Gewinneinbruch beschert. In der zweiten Jahreshälfte rechnet das Unternehmen mit einem etwas positiveren makroökonomischen Umfeld.

MAZDA

Der japanische Autohersteller hat im ersten Geschäftsquartal von höheren Preisen und einem deutlich größeren Absatzvolumen profitiert. Umsatz und Gewinn legten trotz steigender Kosten kräftig zu. Den Gewinnausweis für das Gesamtjahr bestätigte Mazda Motor. Der Umsatz stieg im Quartal um 77 Prozent auf 1,1 Billionen Yen, umgerechnet 7 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis betrug 30 Milliarden Yen, nachdem im Vorjahr ein Verlust von knapp 20 Milliarden Yen zu Buche gestanden hatte. Unter dem Strich verdiente Mazda 37,2 Milliarden Yen nach 15 Milliarden vor Jahresfrist.

SOFTBANK

hat zum dritten Mal in Folge einen Quartalsverlust ausgewiesen, obwohl Kursgewinne bei Technologie-Aktien dem Investmentportfolio wieder zu Gewinnen verhalfen. Softbank verzeichnete für die Monate April bis Juni einen Nettoverlust von 477,6 Milliarden Yen (rund 3 Milliarden Euro), nachdem im vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres ein Fehlbetrag von 3,163 Billionen Yen angefallen war.

TSMC

Der taiwanische Chipkonzern baut in Dresden zusammen mit Bosch, Infineon und dem niederländischen Halbleiterhersteller NXP eine neue Chipfabrik. Mit einem Anteil von 70 Prozent werde TSMC die Mehrheit an der Produktion halten. Bosch, Infineon und NXP sollen mit jeweils 10 Prozent dabei sein. Baubeginn soll im zweiten Halbjahr 2024 sein, die ersten 300-Millimeter-Wafer Chips sollen dann gegen Ende 2027 produziert werden. Die monatliche Produktionskapazität soll bei 40.000 Chips liegen.

