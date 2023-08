ist im ersten Halbjahr kräftig gewachsen und hält an der Prognose für 2023 fest. Der Umsatz des Projektentwicklers für Solar und Windkraft stieg in den ersten sechs Monaten 2023 auf 65,2 (Vorjahr: 52,5) Millionen Euro. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EBT) wurde mit 27,8 (12,2) gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres mehr als verdoppelt. Das Konzernergebnis erreichte damit 21 (8,5) Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte:

ist im ersten Halbjahr zwar operativ kräftig gewachsen. Das reichte aber noch nicht, um sich aus der Verlustzone herauszuarbeiten. Der Anbieter von Software und Dienstleistungen im Bereich der Regulatorischen Technologie berichtete über ein Umsatzwachstum von 16 Prozent auf 33,73 Millionen Euro. Das EBITDA stieg auf 3,48 (Vorjahr 1,18) Millionen Euro. Der Konzernüberschuss belief sich aber nur auf minus 1,27 Millionen Euro, nach einem Verlust von 1,641 Millionen Euro vor Jahresfrist.

Die Hochtief-Tochter Turner soll für die US-Armee bis Ende 2027 zwei Gebäude auf der Offutt Air Base nahe Omaha im US-Bundesstaat Nebraska errichten. Der Luftwaffenstützpunkt war 2019 von einer schweren Überschwemmung heimgesucht worden. Das Projekt mit einem Auftragsvolumen von 389 Millionen Dollar sei der letzte Baustein eines Sanierungsprogramms, teilte Turner mit. Die Anlagen würden oberhalb der bisherigen Überschwemmungsebene errichtet.

hat die starke Entwicklung aus dem ersten Halbjahr im dritten Geschäftsquartal fortgesetzt, vor allem dank einer außerordentlichen Entwicklung im Energiehandel. Auf dieser Basis geht der Energiekonzern aus operativer Sicht unverändert davon aus, dass das bereinigte EBIT ohne Veräußerungsgewinne im Geschäftsjahr 2022/23 per Ende September zwischen 650 und 720 Mio Euro liegen wird.

hat auch netto im ersten Halbjahr deutlich weniger verdient als vor Jahresfrist. Der Stahlkonzern berichtete am Freitag noch über das Nettoergebnis, nachdem er über die anderen Ergebniskennziffern bereits im Juli informiert hatte.

sieht Fortschritte bei der eigenen Restrukturierung, hat aber im ersten Halbjahr bei rückläufigen Umsätzen operativ und unter dem Strich tiefrote Zahlen geschrieben. Für die Ende Juli gesenkte Prognose sieht sich der Batteriehersteller auf Kurs, er rechnet mit steigender Nachfrage im kommenden Jahr und Umsätzen deutlich über 2023.

Die Beteiligungsgesellschaft KKR will dem italienischen Finanzministerium nach der Übernahme einen Anteil von bis zu 20 Prozent an der Festnetzsparte von Telecom Italia abgeben und ihm auch ein Mitspracherecht bei strategischen Entscheidungen einräumen. Die Parteien unterzeichneten eine Absichtserklärung, die ein verbindliches Angebot für Netco von KKR unter Beteiligung des Ministeriums vorsieht, wie das Ministerium am späten Donnerstag mitteilte.

Robotertaxis erobern die US-Metropole San Francisco: Die zuständige Regulierungsbehörde CPUC gab am Donnerstag (Ortszeit) nach einer mehrstündigen öffentlichen Anhörung grünes Licht für die beiden Anbieter Waymo und Cruise, künftig fahrerlos Kunden rund um die Uhr durch die Stadt zu fahren. Damit setzte sich die Behörde auch gegen zahlreiche Kritiker durch.

muss keinen wettbewerbsrechtlichen Widerstand gegen die Übernahme des britischen Gesundheits-Softwareanbieters Emis Group aus Großbritannien fürchten. Die Kartellbehörde CMA hat nach einer vertieften Untersuchung nach eigenen Angaben keine Hinweise auf Wettbewerbsbeschränkungen durch den Deal gefunden. Sie genehmigte die Übernahme für 1,2 Milliarden Pfund vorläufig.

