verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Wie der britische Rüstungs- und Raumfahrtkonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung zur Übernahme des Luft- und Raumfahrtgeschäfts der Ball Corp für 5,55 Milliarden US-Dollar in bar unterzeichnet.

DOCMORRIS

hat im ersten Halbjahr operativ den Verlust mehr als halbiert und die Margen verbessert. Der Umsatz war im Halbjahr rückläufig, im zweiten Quartal ergab sich ein leichter Anstieg. Die Zahl der aktiven Kunden sank. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich die Online-Apotheke auf Kurs, auch dank eines Kostensenkungsplans. Laut Mitteilung hat das Unternehmen im ersten Quartal den "Wendepunkt" erreicht und "eine neue Ausgangslage für profitables Wachstum geschaffen".

LEONI

Das Erlöschen der bisherigen Leoni-Aktien und damit auch das Ende der Börsennotierung des Spezialisten für Kabelbäume werden möglicherweise schon an diesem Donnerstag eintreten. Die L2-Beteiligungs GmbH habe am Morgen bestätigt, die Bareinzahlung für die vorgesehene Kapitalerhöhung vorzunehmen. Leoni erwarte, dass die Kapitalmaßnahmen am 17. August, jedenfalls aber sehr kurzfristig, durch Eintragung in das Handelsregister wirksam würden.

REDCAEE PHARMACY

Der Chef der Online-Apotheke - die bis vor kurzem noch als Shop Apotheke Europe firmierte - erwägt im Kampf um die Einführung des E-Rezeptes in Deutschland eine juristische Auseinandersetzung mit dem Bund. Die bisherigen Möglichkeiten zur Einlösung des E-Rezeptes benachteiligten die Online-Apotheken, sagte CEO Olaf Heinrich der Wirtschaftswoche.

ALPHABET

Ein Sparprogramm bei der Google-Mutter Alphabet erhöht den Druck auf Kostensenkungsmaßnahmen bei anderen Unternehmen der Gruppe - auch bei solchen, die an der Verlängerung des menschlichen Lebens sowie der Entwicklung selbstfahrender Autos arbeiten, wie Verily und Waymo.

BURGER KING

Nach McDonald's und Subway streicht auch Burger King in Indien die Tomate im Burger. Grund sind die stark gestiegenen Preise für die Früchte im Land wegen der Inflation und einer schlechten Ernte.

CISCO SYSTEMS

hat in seinem Schlussquartal die Erwartungen übertroffen. Cisco meldete für das abgelaufene vierte Quartal einen Nettogewinn von 4 Milliarden US-Dollar oder 97 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 15,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 13,1 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Nach Bereinigung um aktienbasierte Vergütungen und andere Sondereffekte blieb ein Gewinn von 1,14 Dollar pro Aktie, gegenüber 83 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal.

LENOVO

hat im ersten Geschäftsquartal deutlich rückläufige Gewinne und Umsätze verzeichnet. Der weltweit größte PC-Hersteller litt unter anderem unter rückläufiger Nachfrage - auch in China - sowie den branchenweit hohen Lagerbeständen. Im Dreimonatszeitraum bis Ende Juni ging der Nettogewinn um 66 Prozent auf 177 Millionen US-Dollar zurück von 516 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um 24 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar.

WALMART

Die ranghöchste Managerin Judith McKenna verläßt das Unternehmen Anfang September. Die Entscheidung erfordert eine Neuordnung der Verantwortungsbereiche und bringt eine jüngere Generation von Führungskräften in Stellung, die als Nachfolger von Walmart-CEO Doug McMillon in Frage kommen. McKenna war als eine mögliche Kandidatin in der CEO-Nachfolge gehandelt worden.

