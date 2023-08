hat im ersten Halbjahr dank eines starken Wachstums in Nordamerika und Asien den Umsatz kräftig gesteigert und operativ mehr als doppelt so viel verdient wie im Vorjahreszeitraum. Aufgrund der anhaltend guten Auftragslage und der verbesserten Verfügbarkeit von Vorprodukten blickt das SDAX-Unternehmen zuversichtlicher auf das Gesamtjahr und erwartet nun Umsatz und Ergebnis in der oberen Hälfte der bisherigen Prognosespanne.

STO

hat nach rückläufigen Umsätzen in den ersten sechs Monaten 2023 die Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Den Ausblick 2023 für den operativen Gewinn EBIT hält der Hersteller von Gebäudebeschichtungen und -dämmungen aufrecht, auch wenn dieser ebenfalls im ersten Halbjahr sank. Die Unternehmensprognose setzt einen "guten Witterungsverlauf und eine den Erwartungen entsprechende Konjunkturentwicklung in den wichtigsten Regionen" voraus.

ARM

hat am Montagabend seinen lang erwarteten Börsengang eingeleitet. Das zum japanischen Softbank-Konzern gehörende britische Unternehmen strebt eine Notierung an der US-Technologiebörse Nasdaq unter dem Börsenkürzel ARM an. Vergangenes Jahr war der US-Technologiekonzern Nvidia mit dem Versuch gescheitert, die Arm Holdings Ltd. zu übernehmen.

GEELY

hat im ersten Halbjahr trotz höherer Einnahmen einen Gewinn auf Vorjahresniveau erzielt. Die Bruttogewinnmarge stand durch den zunehmenden Wettbewerb auf dem Automobilmarkt unter Druck.

MICROSOFT

Nach einem endgültigen Veto der britischen Wettbewerbsaufsicht CMA gegen die geplante Übernahme des Videospieleherstellers Activision Blizzard durch Microsoft hat der US-Softwareriese eine neue, abgespeckte Übernahmevereinbarung zur Prüfung eingereicht. Darin verzichtet Microsoft auf die Cloud-Streaming-Rechte für alle PC- und Konsolenspiele von Activision, die bereits am Markt sind oder in den nächsten 15 Jahren im Europäischen Wirtschaftsraum auf den Markt kommen.

PFIZER

Ein neuer Pfizer-Impfstoff, der Säuglinge vor einer Infektion mit dem Respiratorischen Synzytialvirus (RSV) schützen soll, hat am Montag grünes Licht von der US-Arzneimittelbehörde Food and Drug Administration (FDA) erhalten. Damit ist ein Meilenstein nach langer Suche nach einem solchen Impfstoff erreicht - sowohl für die Gesundheit von Neugeborenen wie auch für die künftige Wachstumsstrategie des US-Pharmakonzerns.

SBB

Der Gründer der SBB sagte einst, das Immobilienunternehmen könne Zinssätze von 10 Prozent verkraften. In Wirklichkeit haben Zinsen auf deutlich niedrigerem Niveau die Aktie zu einem Glücksfall für Leerverkäufer gemacht.

