verkauft ihr Luftfahrtfinanzierungsgeschäft an die Aircraft Leasing Company. Die Verkaufssumme liege bei zunächst 700 Millionen US-Dollar, könne aber später noch angepasst werden. Die Transaktion, die voraussichtlich gegen Ende des Jahres abgeschlossen sein soll, werde zu einem Gewinn von rund 300 Millionen Dollar führen.

VOESTALPINE

hat Vorstandschef Herbert Eibensteiner für weitere fünf Jahre an das Unternehmen gebunden. Sein Vertrag wurde vom Aufsichtsrat bis 2029 verlängert. Außerdem seien die Mandate von Hubert Zajicek als Leiter der Steel Divison und Franz Kainersdorfer als Leiter der Metal Engineering Division um fünf Jahre verlängert worden. Reinhard Nöbauer wird ab April 2024 Vorstandsmitglied und neuer Leiter der High Performance Metals Division.

TOYOTA

hat am Dienstag den Betrieb in 12 seiner 14 Werke in Japan vorübergehend eingestellt. Grund sei eine Systemstörung in der Teilebeschaffung. Wegen des Problems würden auch die verbleibenden zwei Fabriken in Japan im Laufe des Tages heruntergefahren. Pläne für Mittwoch und darüber hinaus wurden nicht genannt.

