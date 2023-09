sorgte die Spekulation auf ein Ende der geldpolitischen Straffungen in den USA für Zuversicht. Die Hoffnung auf eine Rückkehr chinesischer Touristen nach weiteren Aufhebungen der Restriktionen in China ließen LG H&H und Amorepacific um 4,7 bzw. 1,5 Prozent steigen.

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats-und Unternehmensanleihen kommen zur Wochenmitte zurück. Das Angebot an Neuemissionen wird aktuell gut aufgenommen. Mit dem Ende der Sommerpause nehmen die Aktivitäten am Primärmarkt merklich zu, allein am Vortag lag das Volumen bei rund 8 Milliarden Euro, die teils deutlich unterhalb der Erwartung bei Investoren untergebracht werden konnten. Im Fokus stehen am Mittwoch die Inflationsdaten aus Deutschland und am Donnerstag die aus Europa. Aktuell zeichnet sich ab, dass die Erwartung an eine weitere Anhebung der Leitzinsen durch die Fed eher zurückkommt, während die Erwartung an die EZB dagegen hoch bleibt.

AROUNDTOWN

Der Immobilienkonzern ist in der ersten Jahreshälfte wegen negativer Bewertungseffekte im Zuge einer Neubewertung seines Portfolios und geringerer Miteinnahmen unter dem Strich deutlich in die roten Zahlen gerutscht. Die Nettomieteinnahmen sanken um 2 Prozent auf 602 Millionen Euro, was allerdings Verkäufen von Objekten geschuldet war - bereinigt legten die Miteinnahmen zu. Der FFO 1 sank in der ersten Jahreshälfte um 6 Prozent auf 175 Millionen Euro.

BERTELSMANN

hat im ersten Halbjahr trotz Umsatzwachstum deutlich weniger verdient. Den operativen Gewinn dämpfte vor allem die Entwicklung bei der RTL Group, die ihren operativen Gewinn infolge schwacher TV-Werbemärkte und höherer Streaming-Investitionen fast halbierte. Nach Steuern hätten zusätzlich Aufwendungen für "diverse Restrukturierungen" den Gewinn belastet. Für das operative Ergebnisziel 2023 sieht sich das Medienunternehmen auf Kurs.

DELIVERY HERO

hat im ersten Halbjahr unter dem Strich den Verlust deutlich reduziert und dabei unter anderem von den deutlichen Steigerungen bei Umsatz und Bruttogewinn sowie verbesserten Margen profitiert. Der den Aktionären zuzurechnende Nettoverlust im ersten Halbjahr betrug 830,1 Millionen Euro nach 1,5 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Je Aktie betrug das Minus 3,04 Euro nach minus 5,75 Euro. Die Vorjahreszahlen wurden angepasst.

SALZGITTER

Die Tochter Salzgitter Klöckner-Werke GmbH hat eine neue Konsortialfinanzierung für 1,03 Milliarden Euro abgeschlossen. Dabei ist eine bestehende Kreditlinie auf 680 Millionen Euro erhöht worden von 560 Millionen Euro, darüber hinaus wurde eine neue Avalfazilität von 350 Millionen Euro in den Kreditvertrag integriert. Die Laufzeit betrage fünf Jahre, sie könne zweimal um jeweils ein Jahr verlängert werden. Die neuen Fazilitäten sollen eine seit 2017 bestehende Konsortialfinanzierung in Höhe von 560 Millionen Euro ersetzen.

SUSE

Der vor der Übernahme stehende Linux-Software-Anbieter hat im dritten Quartal (per Ende Juli) bei leichtem Wachstum weniger verdient. Das bereinigte EBITDA ging unter anderem wegen Investitionen in zukünftiges Wachstum um 14 Prozent auf 55,9 Millionen Euro zurück, während der Umsatz nach IFRS um 2 Prozent zulegte. Die entsprechende bereinigte EBITDA-Marge fiel um 6 Basispunkte auf 32 Prozent.

APPLE

will offenbar bald die neueste Version des iPhone vorstellen und lädt zu einer Veranstaltung am 12. September. Das Event soll im Steve Jobs Theater am Hauptsitz des Unternehmens im kalifornischen Cupertino um 10 Uhr Ortszeit stattfinden.

DE BEERS

Die Anglo-American-Tochter hat in ihrem siebten Verkaufszyklus wegen einer schwächeren Endkundennachfrage weniger Rohdiamanten verkauft als im vorherigen Zyklus. Diese Zeit des Jahres verläuft für die Branche aber üblicherweise ruhig. De Beers verkaufte Diamanten im Wert von 370 Millionen US-Dollar verglichen mit 411 Millionen Dollar im sechsten Zyklus und 638 Millionen Dollar im siebten Zyklus des Jahres 2022. Jedes Jahr gibt es 10 Verkaufszyklen.

FORMYCON

hat in den ersten sechs Monaten auch dank der Erfolgszahlungen im Rahmen der Kommerzialisierungspartnerschaft mit Fresenius Kabi den Umsatz deutlich erhöht. Operativ berichtete der Entwickler biopharmazeutischer Arzneimittel schwarze Zahlen. Allerdings wurde das Nettoergebnis durch die At-Equity-Konsolidierung der 50-prozentigen Beteiligung an der Bioeq AG stark belastet. Das Nettoergebnis betrug im ersten Halbjahr rund 1,8 Millionen Euro nach 80,0 Millionen Euro im Vorjahr.

NIO

Der chinesische Elektroautohersteller will sein eigenes Smartphone in der zweiten Septemberhälfte auf den Markt bringen. Für die Fahrer soll es eine bessere Nutzungserfahrung bieten, vor allem für diejenigen, die Fahrzeuge benutzen, die auf Nios NT2.0-Plattform gebaut seien.

LEGO

Der dänische Spielwarenproduzent hat die seit der Corona-Pandemie hohen Umsätze auch im ersten Halbjahr 2023 halten können. Lego verkaufte Steinesets und Spielzeug im Wert von 27,4 Milliarden dänischen Kronen (3,75 Milliarden Euro). Der Gewinn dagegen ging im Jahresvergleich um fast 18 Prozent auf umgerechnet rund 680 Millionen Euro zurück, weil das Unternehmen nach eigenen Angaben viel in Digitalisierung und Nachhaltigkeit investiert.

