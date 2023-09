Nur wenig verändert zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats-und Unternehmensanleihen (CDS; Credit Default Swaps). Nach der Entspannung in den vergangenen Tagen werde die aktuelle Risikolage adäquat eingepreist, heißt es. Denn mit einer Vielzahl von Inflationsdaten wie den Verbraucherpreisen aus der EU und dem PCE-Deflator aus den USA sowie dem bevorstehenden Arbeitsmarktbericht gebe es bis zum Wochenende noch viele wichtige Daten. Eine weitere Einengung der Risikoprämien sei daher nicht vertretbar.

SIEMENS

Die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) wollen ihre Zugflotte in den nächsten Jahren mit Elektrotriebzügen der Siemens-Plattform Mireo aufstocken. Siemens Mobility bekam jetzt den Zuschlag für eine Rahmenvereinbarung über bis zu 540 elektrisch betriebene Triebzüge. Die Vereinbarung hat laut ÖBB eine Laufzeit von zehn Jahren. Das gesamte Bestellvolumen kann sich demnach auf mehr als 5 Milliarden Euro belaufen.

MISTER SPEX

hat dank einer guten Nachfrage nach Sonnenbrillen und Korrektionsbrillen sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis gesteigert. Die Bruttomarge verbesserte das Unternehmen im zweiten Quartal spürbar. Angesichts der guten Entwicklung bekräftigte Mister Spex den Ausblick für das Gesamtjahr.

NORDLB

hat im ersten Halbjahr 2023 wieder einen Gewinn erzielt und in fast allen Geschäftssegmenten einen "nennenswerten Ertragszuwachs" verbucht. Für das Gesamtjahr erwartet die Bank trotz einer Eintrübung der konjunkturellen Rahmenbedingungen weiterhin ein besseres Ergebnis als im Vorjahr. Die Landesbank verdiente vor Steuern 143 Millionen Euro, nach einem Fehlbetrag von 90 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2022. Unter dem Strich stand ein Konzerngewinn von 109 Millionen Euro, nach einem Verlust von 63 Millionen im Vorjahreszeitraum.

GLENCORE

Etliche der größten Vermögensverwalter beschuldigen nach Informationen der Financial Times den Rohstoffhändler Glencore, in früheren Aktienprospekten gelogen zu haben, um korrupte Aktivitäten zu vertuschen. Damit eskaliert eine weitreichende Klage vor dem Londoner High Court, die erhebliche Auswirkungen auf die Rohstoffbranche haben könnte.

PERNOD RICARD

Preiserhöhungen und starke Nachfrage nach Spirituosen haben Umsatz und Gewinn von Pernod Ricard im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023 (per Ende Juni) beflügelt. Netto verdiente der französische Getränkehersteller mit Marken wie Havana Club, Absolute Vodka oder Lillet nach eigenen Angaben 2,28 Milliarden Euro nach 2,03 Milliarden im Jahr zuvor.

STATKRAFT

Der staatliche norwegische grüne Energiekonzern hat für 4,7 Milliarden norwegische Kronen (ca. 405 Millionen Euro) ein Windkraftportfolio in Deutschland und Frankreich erworben. Die Transaktion umfasst ein Portfolio von 39 Windparks mit einer installierten Gesamtleistung von 337 Megawatt von Breeze Two Energy.

MICROSOFT

will die Modalitäten des Vertriebs seiner Videokonferenzsoftware Teams an europäische Geschäftskunden umstellen, um Bedenken der EU-Kommission zu begegnen, die diese im Rahmen einer kartellrechtlichen Untersuchung geäußert hat. Geschäftskunden werde künftig die Option geboten, die Produktivitätssuiten Word, Excel und Powerpoint in einer günstigeren Version zu kaufen, in der die Videokonferenz-App Teams fehlt.

STANDARD CHARTERED

Diego De Giorgi soll neuer Finanzvorstand werden. Das auf Asien ausgerichtete Kreditinstitut erklärte, der Manager werde zum 1. September designierter CFO und im ersten Quartal nächsten Jahres diese Position im Board auch übernehmen. De Giorgi war zuletzt Co-Chef bei Pegasus Europe, einer börsennotierten Mantelgesellschaft, die mangels geeignetem Übernahmeziel aufgelöst werden musste.

BAIDU

Rund zehn Monate nach dem Start von ChatGPT gibt es jetzt auch in China einen KI-Chatbot für Internetnutzerinnen und -nutzer: Der Internetriese Baidu stellte seinen Chatbot Ernie Bot am Donnerstag der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung. Allerdings ist die Anwendung durch Sicherheitsregeln der Regierung eingeschränkt: Chatbots in China müssen die "wichtigsten Werte des Sozialismus" berücksichtigen und dürfen die nationale Sicherheit nicht gefährden.

