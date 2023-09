Die zur australischen Hochtief-Tochter Cimic gehörende CPB Contractors wird in einem Konsortium mit Acciona und Ghella einen 16 Kilometer langen Zwillingstunnel nebst zwei Bahnhöfen des geplanten Suburban Rail Loop East im Südosten der Großstadt Melbourne realisieren. Die drei Firmen wurden jetzt von der Regierung des australischen Bundesstaates Victoria als bevorzugte Bieter ausgewählt. Die auf CPB Contractors entfallenden Umsätze werden bei der endgültigen Vertragsvergabe mitgeteilt.

ASTRAZENECA

hat in China die Zulassung für das Produkt Calquence zur Behandlung von Erwachsenen mit Leukämie bekommen. Das Mittel wurde für die Behandlung von Patienten mit chronischer lymphatischer Leukämie (uCLL) - der weltweit häufigsten Leukämieart - oder kleinem lymphatischem Lymphom (SLL) zugelassen, vorausgesetzt, sie haben zuvor mindestens eine Therapie erhalten. Calquence ist in den Vereinigten Staaten für die Behandlung von CLL und SLL, in der Europäischen Union und in anderen Ländern der Welt für CLL und in Japan für rezidivierende CLL und SLL zugelassen.

BHP

hat von einem brasilianischen Gericht die Genehmigung des Restrukturierungsplans für sein Joint Venture Samarco erhalten. Das bedeutet, dass der Bergbaukonzern nun einen Plan zur Umstrukturierung seiner Schulden mit seinen Gläubigern umsetzen kann. Betroffen ist davon auch die Behebung der Umweltschäden durch den Dammbruch an einer Eisenerzmine in Brasilien im November 2015 durch Samarco und seine Anteilseigner.

ENI

Der italienische Ölkonzern hat den Verkauf seiner Explorations- und Produktionstochter NAOC in Nigeria für einen nicht genannten Betrag an das lokale Energieunternehmen Oando vereinbart. Die Nigerian Agip Oil Company (NAOC) ist in der Onshore- Öl und -Gasförderung sowie in der Stromerzeugung tätig. Das Unternehmen hält Anteile an vier Onshore, zwei Onshore-Explorationslizenzen und zwei Kraftwerken in Nigeria. Die über NAOC gehaltene Beteiligung von 5 Prozent am Joint Venture Shell Production Development Company verbleibt bei Eni.

ERGOMED

Die Private-Equity-Gesellschaft Permira Advisers übernimmt den britischen Anbieter von pharmazeutischen Dienstleistungen Ergomed für 703,1 Millionen Pfund, umgerechnet ca. 822,6 Millionen Euro. Das Angebot in Höhe 1.350 Pence in bar je Aktie entspricht einem Aufschlag von 28 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag von 1.052,0 Pence.

NESTLE

hat seinen Geschäftsbereich Palforzia zur Behandlung von Erdnussallergie an das Schweizer Biobiopharmazie-Unternehmen Stallergenes Greer verkauft. Der Schweizer Konsumgüterhersteller erhält sogenannte Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren von Stallergenes Greer. Der Abschluss der Transaktion fand bereits bei der Unterzeichnung statt.

NOVO NORDISK

hat sein äußerst beliebtes injizierbares Medikament zur Gewichtsreduzierung Wegovy in Großbritannien auf den Markt gebracht, obwohl das dänische Pharmaunternehmen weiterhin Schwierigkeiten hat, die steigende Nachfrage zu decken. Das Medikament werde im Rahmen spezieller Dienste des National Health Service zur Gewichtsregulierung für Menschen erhältlich sein, die bestimmte Kriterien des britischen National Institute for Health and Care Excellence (NICE) erfüllen, oder privat über einen zugelassenen Arzt.

UNIBAIL-RODAMCO_WESTFIELD

hat sich in Santa Clarita nördlich von Los Angeles von seinem hälftigen Anteil am Einkaufszentrum Westfield Valencia Town Center getrennt. Käufer der Anteile ist Centennial Real Estate. Zugrunde gelegt wurde bei dem Verkauf ein Gesamtwert von 199 Millionen Dollar, womit die auf der Immobilie liegenden Schulden von 195 Millionen Dollar gedeckt sind.

