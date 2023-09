hat im Juli und August aus Deutschland Aufträge im Volumen von insgesamt 181 Megawatt erhalten. Für verschiedene Kunden liefert das Unternehmen 32 Anlagen für Projekte unter anderem in Niedersachsen, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.

ABN AMRO

will ihren Interims-CFO Ferdinand Vaandrager dauerhaft zum Finanzchef machen. Vaandrager soll demnach - die Zustimmung der Europäischen Zentralbank (EZB) vorausgesetzt - für vier Jahre zum Finanzvorstand berufen werden. Vaandrager, der mehr als 25 Jahre Berufserfahrung im Finanzsektor mitbringt, hat den CFO-Posten seit Anfang Mai interimistisch inne. Zuvor war der bisherige Chief Financial Officer Lars Kramer von seinem Posten zurückgetreten.

ACCELLERON

Die ehemalige ABB-Tochter Accelleron Industries hat im ersten Halbjahr 2023 einen Gewinnrückgang verbucht. Das sei vor allem auf die Kosten für die Ausgliederung aus dem Schweizer Industriekonzern ABB im vergangenen Oktober zurückzuführen. Der Umsatz legte dank einer starken Nachfrage und Preiserhöhungen prozentual zweistellig zu.

COUNTRY GARDEN

Der angeschlagene chinesische Immobilienentwickler Country Garden Holdings hat kurz vor Ablauf einer 30-tägigen Frist zwei überfällige Kuponzahlungen auf Anleihen geleistet und damit einen internationalen Zahlungsausfall abgewendet, den viele Anleger für unvermeidlich hielten. Das 31-jährige Bauunternehmen leistete am Dienstag Zinszahlungen in Höhe von insgesamt 22,5 Millionen US-Dollar für US-Dollar-Anleihen mit einem Nennwert von insgesamt 1 Milliarde Dollar, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Die Kuponzahlungen waren ursprünglich Anfang August fällig.

RENAULT

CEO Luca de Meo verspricht sich beim geplanten Börsengang der Elektrofahrzeugsparte eine Bewertung von bis zu 10 Milliarden Euro. Die Sparte könnte bei einem IPO in der ersten Hälfte kommenden Jahres "acht, neun, 10 Milliarden Euro" wert sein, sagte de Meo der Financial Times (FT) auf der Internationale Automobil-Ausstellung (IAA). Das Tochterunternehmen soll unter dem Namen Ampere firmieren und sich auf E-Autos und Software konzentrieren.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2023 07:19 ET (11:19 GMT)