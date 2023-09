+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

AIRBUS

Turkish Airlines hat beim europäischen Flugzeughersteller Airbus zehn weitere Maschinen vom Typ A350-900 geordert. Damit erhöht sich die Gesamtzahl der bestellten Flugzeuge dieses Typs auf 40, wie Airbus mitteilte. Die nationale Fluggesellschaft der Türkei betreibt bereits eine Flotte von 14 A350-900.

SCHOTT PHARMA

Das Mainzer Spezialglasunternehmen Schott will seine im vergangenen Jahr ausgegliederten Pharmasparte Schott Pharma bis zum Jahresende als Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA) in Frankfurt an die Börse bringen. Eine KGaA sei eine "gut etablierte Struktur für Unternehmen in Deutschland mit Familien- oder Stiftungshintergrund", sagte Finanzchefin Almuth Steinkühler in einer Telefonpressekonferenz. Die Gesellschaftsform passe auch zur langfristigen Mehrheitsbeteiligung, die Schott behalten wolle.

APPLE/AMAZON/META

Die Europäische Union nimmt Apple, Amazon und die Facebook-Mutter Meta ins Visier. Sie stehen auf einer am Mittwoch in Brüssel veröffentlichten Liste von sechs Internetkonzernen, für die ab dem kommenden Jahr schärfere Regeln zu Gunsten der Nutzer gelten sollen. Dazu gehören auch Microsoft, die Google-Dachgesellschaft Alphabet und der chinesische Bytedance-Konzern, der das Videoportal Tiktok betreibt.

AMAZON

und die US-Wettbewerbsbehörde FTC steuern kurzfristig auf einen Rechtsstreit noch im September zu. Wie mehrere Informanten berichten, haben Amazon-Manager der Federal Trade Commission (FTC) im Zusammenhang mit Wettbewerbsbedenken der Behörde jüngst bei einem Online-Treffen keine Zugeständnisse gemacht, um eine Einigung zu erzielen. Damit habe Amazon den Weg für eine Klage von Seiten der Regulierungsbehörde noch in diesem Monat geebnet.

APPLE

China weitet die Restriktionen für die Nutzung ausländischer Smartphones aus. Wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, hat die chinesische Regierung Mitarbeiter von zentralen Regierungsbehörden angewiesen, keine iPhones von Apple und andere Geräte ausländischer Marken für die Arbeit zu verwenden oder ins Büro mitzubringen.

DOMINION ENERGY

will mehrere seiner Erdgas-Distributionsunternehmen für 9,4 Milliarden US-Dollar verkaufen. Eine entsprechende Einigung sei mit der kanadischen Enbridge erzielt worden, teilte das US-Energieunternehmen mit. Der Konzern mit Sitz in Richmond im US-Bundesstaat Virginia wolle sich künftig auf Investitionen in erneuerbare Energien und die Verbesserung des Stromnetzes konzentrieren.

