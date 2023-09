verstärkt sich über eine Beteiligung an Up2parts, einem deutschen Startup im Bereich KI-basierte Softwareentwicklung. Wie der Herzogenauracher Autozulieferer mitteilte, hat er eine Beteiligung in nicht genannter Höhe an Up2parts erworben, um damit die bestehende Zusammenarbeit im Bereich digitaler Fertigung auszubauen. Die Höhe der Investition nannte Schaeffler ebenfalls nicht, die Parteien haben laut Mitteilung Stillschweigen über den Kaufpreis vereinbart.

hat im ersten Halbjahr bei rückläufigen Umsätzen operativ schwarze Zahlen geschrieben und die Margen verbessert. Dabei hat das Berliner Unternehmen nach eigenen Angaben von "strikter Kostendisziplin" sowie dem stärkeren Fokus auf margenstarke Eigenmarken profitiert.

verkauft seine Öl - und Gasvorkommen in Kanada für 468 Millionen US-Dollar an das lokale Erdgasunternehmen Peyto Exploration & Development. Wie der spanische Konzern mitteilte, umfasst die Transaktion alle Mineralienrechte, Anlagen und Infrastrukturen, die zu seinem kanadischen Upstream-Öl- und Gasgeschäft gehören. Das Unternehmen will seine kommerziellen und logistischen Aktivitäten in Kanada durch seine Flüssiggasanlage in Saint John und sein Handelsgeschäft beibehalten.

