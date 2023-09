hat von Baywa r.e. einen Auftrag für Lieferung und Errichtung von 24 Turbinen des Typs N163/5.X der Delta4000-Serie für einen Windpark in Spanien erhalten. Der Auftrag umfasst den Angaben zufolge auch einen 25jährigen Servicevertrag für die Wartung der Anlagen.

THYSSENKRUPP

Der neue Thyssenkrupp-Vorstandschef Miguel Lopez will die "grünen" Technologien im Konzernportfolio in einem neuen Geschäftssegment bündeln und deren Wachstumspotenzial im Zuge der anstehenden Dekarbonisierung der Industrie besser erschließen. Unter dem Namen Decarbon Technologies sollen ab Oktober die erst kürzlich an die Börse gebrachte Wasserstofftochter Nucera, der für die Windkraftbranche wichtige Großwälzlagerhersteller Rothe Erde sowie die Anlagenbauer Uhde (Chemie) und Polysius (Zement) zusammengeführt werden.

AIR LIQUIDE

will mehr als 400 Millionen Euro in den Bau eines Elektrolyseurs in der Normandie investieren, als Teil einer Vereinbarung zur Versorgung von Totalenergies mit Wasserstoff. Wie der französische Industriegashersteller mitteilte, wird der Elektrolyseur eine Kapazität von 200 Megawatt haben.

PUIG

Der spanische Parfum-, Mode- und Make-up-Anbieter will einem Zeitungsbericht zufolge an die Börse. Wie die spanische Wirtschaftszeitung Expansion berichtet, bereitet das Familienunternehmen einen Börsengang für nächstes Jahr vor. Dabei könnte es mit 8 Milliarden Euro bewertet werden.

VERKOR,

ein Startup-Unternehmen für Elektroauto -Batterien, hat bei der jüngsten Finanzierungsrunde 2,1 Milliarden Euro eingesammelt. Wie das Unternehmen, zu dessen anfänglichen Investoren der Autokonzern Renault gehört, mitteilte, soll mit dem Geld die geplante Fabrik in Frankreich errichtet werden.

VOLVO

hat einen langfristigen Vertrag mit H2 Green Steel für den Einkauf von nahezu emissionsfreiem Stahl abgeschlossen. Diesen will der Lkw-Hersteller für den Bau seiner Nutzfahrzeuge verwenden, wie er am Donnerstag mitteilte. Die Vereinbarung mit dem schwedischen H2 Green Steel sei ein weiterer Schritt auf dem Weg zu Volvos Ziel, bis 2040 in seiner Wertschöpfungskette netto null Treibhausgasemissionen zu verursachen. Stahl ist einer der wichtigsten Werkstoffe bei der Herstellung von Lkw, Bussen und Baumaschinen.

STARBUCKS

Howard Schultz , früherer CEO und langjährige Führungskraft bei Starbucks, zieht sich wieder von der Kaffeehauskette zurück. Starbucks teilte mit, Schultz scheide mit Wirkung vom Mittwoch aus dem Board aus und ziehe sich damit vollständig aus der Führung von Starbucks zurück. Schultz war im vergangenen Jahr zurückgekehrt, um das Unternehmen bei der Bewältigung von arbeitsrechtlichen und betrieblichen Herausforderungen zu unterstützen.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err

(END) Dow Jones Newswires

September 14, 2023 07:18 ET (11:18 GMT)