ist in Schweden ins Visier der Behörden geraten. Die schwedische Finanzmarktaufsicht prüft, ob die Nasdaq gegen lokale Regulierungen verstoßen hat, indem sie Verdachtsfälle von Insider-Handel nicht gemeldet hat.

übernimmt in Spanien 47 Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte von El Corte Ingles. Mit dem Zukauf, den sich Carrefour 60 Millionen Euro einschließlich Schulden kosten lässt, und der vor dem Ende des ersten Halbjahres 2024 abgeschlossen sein soll, will der Einzelhandelsriese sein Filialnetz und seine geografische Präsenz in Spanien diversifizieren.

September 21, 2023 07:04 ET (11:04 GMT)