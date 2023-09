trennt sich von ihrem lokalen Geschäft in Saudi-Arabien. Wie der Versicherungskonzern mitteilte, verkauft er seine Beteiligung an der Allianz Saudi Fransi (AzSF) von 51 Prozent an Adnic, einen Versicherer mit Sitz in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Maßnahme sei Teil der Verschlankung der Aktivitäten der Allianz im Nahen Osten. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

BMW

bindet Vorstandschef Oliver Zipse weitere Jahre. Wie der Autokonzern mitteilte, wurde der Vertrag des Managers, der das Unternehmen seit August 2019 führt, bis 2026 verlängert. Zudem teilte BMW mit, dass Jochen Goller in den Vorstand berufen wurde, wo er zum 1. November die Nachfolge von Pieter Nota als Vertriebsvorstand übernimmt.

PORSCHE AG

hält an ihrer Gewinnprognose fest. Trotz der weiterhin sehr herausfordernden makroökonomischen Situation bestätige Porsche seine Prognosen für das laufende Geschäftsjahr und die darauffolgenden Geschäftsjahre, teilte der Sportwagenhersteller anlässlich des einjährigen Jubiläums seines Börsengangs mit.

RHEINMETALL

Das Bundeskartellamt hat keine Einwände gegen die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall und des ukrainischen Staatskonzerns Ukrainian Defense Industry (UDI). Das neue Unternehmen "soll in der Ukraine Militärfahrzeuge bauen und warten", erklärte Bundeskartellamtschef Andreas Mundt am Donnerstag.

SCHOTT PHARMA

Ein erfolgreiches Debüt auf dem Börsenparkett haben die Aktien von Schott Pharma am Donnerstag hingelegt. Der erste Kurs lag bei 30,00 Euro, nach einem Ausgabepreis von 27,00 Euro. Die ursprüngliche Preisspanne betrug zunächst 24,50 bis 28,50 Euro, wurde dann aber auf 26,50 zu 27 Euro eingeengt. Aktuell notieren die Papiere bei 29,66 Euro und damit 9,9 Prozent über dem Ausgabekurs.

DIAGEO

hat seinen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt - trotz einer Warnung vor anhaltendem Kostendruck und makroökonomischen Herausforderungen.

RYANAIR

Lieferverzögerungen bei Boeing wirken sich auf den Flugplan bei Ryanair aus. Wie der Billigflieger mitteilte, dünnt er seinen Flugplan für Herbst und Winter aus. Flugstreichungen sollen ab Ende Oktober beginnen.

RYANAIR

ist mit Klagen gegen staatliche Beihilfen für die Konkurrenz-Airline SAS endgültig gescheitert. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg wies die Ryanair-Klagen am Donnerstag ab. Es ging um Unterstützung für SAS zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühling 2020. (Az. C-320/21 u.a.)

PHILIP MORRIS INTERNATIONAL

senkt seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr. Als Grund nannte der Konzern die Stärkung des US-Dollars gegenüber einer Reihe von Währungen sowie einen bilanzbezogenen Währungseffekt in Argentinien.

