hat eine Nachfolgerin für den Posten des Finanzvorstands gefunden. Der Verwaltungsrat berief Daniela Hommel per März 2024 als Chief Financial Officer, wie Compugroup Medical mitteilte. Hommel kommt vom Gesundheitskonzern Fresenius, wo sie seit 2018 als CFO die Performance der Kliniktochter Helios verantwortete. Bis zu ihrem Eintritt in die Compugroup Medical wird die CFO-Rolle weiterhin interimistisch von CEO Michael Rauch verantwortet.

GRENKE

hat im dritten Quartal sein Neugeschäft zum achten Mal in Folge gesteigert und die Marge ausgeweitet.

KLÖCKNER & CO

hat einen Auftrag über CO2-reduzierten Stahl erhalten. Wie das Unternehmen mitteilte, liefert es 500 Tonnen dieses Stahls an den italienischen Stahlrohrhersteller Acciaitubi. Eine erste Teillieferung sei bereits erfolgt.

MANZ

hat vier Aufträge mit einem Gesamtvolumen von 20 Millionen Euro bekommen. Für ein britisches Unternehmen soll der Maschinenbauer eine Montagelinie für Batteriemodule liefern, wie er in Reutlingen mitteilte. Daneben orderten zwei Firmen aus dem Bereich der Leistungselektronik jeweils Anlagen zur Herstellung der Elektronik von Invertern.

NORDEX

hat einen weiteren Auftrag aus Spanien erhalten. Für einen Windpark im Nordwesten Spaniens soll das Hamburger Unternehmen laut Mitteilung acht Anlagen des Typs N155/5.X der Delta4000-Serie mit einer Leistung von 45 Megawatt (MW) errichten. Auftraggeber sei Enerfin, eine Tochtergesellschaft für erneuerbare Energien der Elecnor-Gruppe. Die Installation der Turbinen beginne im Sommer 2024, die Inbetriebnahme sei dann für Ende des Jahres geplant.

DE BEERS

Der Diamantenumsatz von De Beers ist im achten von zehn Verkaufszyklen im Jahr verglichen mit dem vorherigen Zyklus deutlich gesunken. Der Mutterkonzern Anglo American sprach davon, dass er die Verfügbarkeit gesenkt habe, nachdem bestimmte Branchen ihre Lagerbestände neu ausbalanciert hätten.

AMAZON/MICROSOFT

Die Cloud-Marktführer Amazon und Microsoft sind ins Visier der britischen Behörden geraten. Die Competition and Markets Authority (CMA) kündigte eine Untersuchung der Wettbewerbssituation an. Die britische Kommunikationsbehörde Ofcom hatte den Fall an die CMA verwiesen.

