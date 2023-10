hat sich in einem britischen Ausschreibungsverfahren eine feste Strompreisvergütung für fünf schottische Windparkprojekte gesichert. Es wurden Differenzkontrakte für insgesamt mehr als 240 Megawatt bezuschlagt.

AMAZON

Anlässlich des Prime Day bei Amazon hat die Gewerkschaft Verdi die Beschäftigten an fünf Verteilzentren des Versandhändlers zum Streik aufgerufen.

CREDIT SUISSE

Der Financial Stability Board (FSB) hat vorsichtige Kritik am Vorgehen der schweizerischen Behörden bei der Abwicklung der Credit Suisse geübt.

GENERAL MOTORS

wird nun auch in Kanada bestreikt: Die Gewerkschaft Unifor kündigte den Streik für etwa 4.300 Mitglieder am Dienstag kurz nach Mitternacht an. Nach Ablauf der Vertragsfrist am Montag sei keine vorläufige Vereinbarung mit GM erzielt worden, so die Gewerkschaft.

LG ELECTRONICS

hat für das dritte Quartal einen Betriebsgewinn über den bisherigen Markterwartungen in Aussicht gestellt.

PEPSICO

hat im dritten Quartal von einer soliden Nachfrage und höheren Preisen profitiert. Der Snack- und Getränkekonzern übertraf die Erwartungen der Analysten und hob die Gewinnprognose für das Gesamtjahr an.

