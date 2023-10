hat im zweiten Geschäftsquartal auch dank höherer Preise den Gewinn deutlich überproportional zum Umsatz erhöht. Bei der Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2023/24 per Ende Februar ist der Konzern daher etwas optimistischer.

EASYJET

will die Dividendenzahlung wieder aufnehmen. Zur Begründung verwies die Billigfluggesellschaft auf die Entwicklung ihrer Profitabilität.

GIVAUDAN

hat im dritten Quartal einen Umsatzrückgang verzeichnet und will weiterhin wegen der gestiegenen Betriebskosten die Preise erhöhen. Das Unternehmen hielt an seinen mittelfristigen Zielen fest und strebt ein organisches Umsatzwachstum zwischen 4 und 5 Prozent auf vergleichbarer Basis sowie einen freien Cashflow von durchschnittlich mindestens 12 Prozent an.

PUBLICIS

hat zum zweiten Mal in diesem Jahr ihren Ausblick erhöht, nachdem das organische Wachstum im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen hat. Wie der Werbekonzern mitteilte, wird nun mit einem organischen Nettoumsatzwachstum von 5,5 bis 6 Prozent gerechnet. Zuvor hatte das Unternehmen im Juli die Prognose auf rund 5 Prozent erhöht.

ILLUMINA

muss seine 7,1 Milliarden US-Dollar teure Übernahme des Krebstestentwicklers Grail auf Aufforderung der Europäischen Kommission rückgängig machen. Die Kommission teilte mit, lllumina müsse einen konkreten Plan für die Veräußerung von Grail vorlegen.

