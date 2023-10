hat für das zusammen mit Daiichi Sankyo entwickelte Medikament Enhertu eine Zulassung für die Behandlung von fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs in der Europäischen Union bekommen. Die Zulassung erfolge nach positiven klinischen Studiendaten. Von Daiichi bekommt Astrazeneca dafür eine Meilensteinzahlung in Höhe von 75 Millionen Dollar.

ROYAL PHILIPS

hat die Prognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal aufgrund höherer Umsätze und Wachstum in allen Segmenten und Regionen wieder einen Nettogewinn erzielen konnte. Für 2023 wird nun ein Anstieg des vergleichbaren Umsatzes um 6 bis 7 Prozent erwartet, während zuvor ein vergleichbares Wachstum im mittleren einstelligen Bereich prognostiziert worden war. Die bereinigte Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Amortisationen (EBITA-Marge) sieht Philips 2023 bei 10 bis 11 Prozent, bisher sollte sie am oberen Ende des hohen einstelligen Bereichs landen.

UNICREDIT

Unicredit und die griechische Bank Alpha Services & Holdings haben vereinbart, ihre jeweiligen Tochtergesellschaften in Rumänien zu fusionieren und eine Geschäftspartnerschaft in Griechenland zu gründen.

VOESTALPINE

Die Tochter Nedcon übernimmt den italienischen Lagerspezialisten Torri aus Vicenza. Mit einem jährlichen Umsatz von 75 Millionen Euro und 135 Mitarbeitern entwickele, produziere und montiere Torri hochwertige Regalsysteme und Lagerbühnen für unterschiedlichste industrielle Anforderungen. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

CHEVRON

verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. In einem reinen Aktiengeschäft mit einem Wert von 53 Milliarden US-Dollar soll die Hess Corp übernommen werden. Chevron will 171 Dollar je Hess-Aktie zahlen, wobei die Aktionäre 1,025 Chevron-Aktien für jede Hess-Aktie erhalten sollen. Der Unternehmenswert des Geschäfts, einschließlich der Schulden, betrage 60 Milliarden Dollar.

