Osram sammelt im Rahmen eines Ende September angekündigten Finanzierungsplans bis zu 450 Millionen Euro über den Verkauf von Vermögenswerten ein.

ARCELOR

hat eine Vereinbarung zur Übertragung seiner Aktivitäten in Kasachstan an die dortige Regierung bereits vor dem tödlichen Unfall am Samstag unterzeichnet. Das teilte das Unternehmen mit, nachdem am Wochenende bei einem Brand in dem Kohlebergwerk Kostenco Dutzende Bergleute ums Leben gekommen waren.

ERSTE GROUP

hat im dritten Quartal von den hohen Zinsen und einer besseren Kostenquote profitiert. Die österreichische Bank steigerte ihren Gewinn kräftig und bestätigte den Ausblick für das Gesamtjahr.

McDONALD'S

Höhere Preise haben McDonald's im dritten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg beschert. Sowohl beim Ergebnis als auch beim Wachstum übertraf der US-Burgerbrater die Erwartungen der Analysten.

GLENCORE

hat nach Produktionsrückgängen bei mehreren Metallen in den ersten neun Monaten die Produktionsziele für Kupfer, Zink und Kohle bestätigt, sie aber für Nickel und Ferrochrom gesenkt.

NOVARTIS

wird im nächsten Jahr einen Antrag auf eine mögliche beschleunigte Zulassung von Atrasentan in den USA einreichen, nachdem eine klinische Phase-3-Studie mit dem Medikament den primären Endpunkt erreicht hat.

TELECOM ITALIA

will sich auch durch Widerstand von Investoren nicht vom Plan zum Verkauf seines Telefonnetzes abbringen lassen. Wie der Konzern mitteilte, gehen die Vorbereitungen für die Entscheidung zum Verkauf an KKR weiter.

DISNEY

Der aktivistische Investor Nelson Peltz bekommt bei seinem Streben nach Sitzen im Verwaltungsrat von Disney Schützenhilfe. Der Milliardär und frühere Marvel-Manager Isaac "Ike" Perlmutter habe seinen Disney-Anteil Peltz' Hedgefonds Trian anvertraut und die Stimmrechte übertragen, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

CHINA EVERGRANDE

Ein Hongkonger Gericht hat eine Anhörung zur Abwicklung von China Evergrande vertagt und dem hochverschuldeten chinesischen Immobilienunternehmen dadurch eine weitere Chance zur Umstrukturierung seiner gewaltigen Schulden gegeben. Wie China Evergrande mitteilte, hat ein High Court in Hongkong die für Montag angesetzte Anhörung auf den 4. Dezember verlegt.

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2023 08:23 ET (12:23 GMT)