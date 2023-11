hat im dritten Quartal das weltweit schwierigere Geschäftsumfeld zu spüren bekommen. Der Auftragseingang legte war noch zu, allerdings mit einer geringeren Dynamik als noch im ersten Halbjahr. "Im Laufe des Jahres hat sich die Konjunktur insbesondere in Europa und den USA jedoch deutlich abgekühlt. (...) Vor diesem Hintergrund haben wir im dritten Quartal einen spürbaren Rückgang der Fahrzeugbestellungen registrieren müssen", sagte CEO Lars Brzoska laut Mitteilung.

LEG

Im Aufsichtsrat des Wohnimmobilienkonzern LEG Immobilien wird im kommenden Jahr ein Mandat vorzeitig neu vergeben: Aufsichtsratsmitglied Jochen Scharpe werde sein Amt zum Ende der nächsten ordentlichen Hauptversammlung beenden. Der promovierte Betriebswirt und ehemalige Siemens-Manager ist aktuell bis zur Beendigung der HV im Jahr 2025 bestellt. Über Vorschläge für die Nachbesetzung werde zu einem späteren Zeitpunkt entschieden. Das genaue Datum der ordentlichen Hauptversammlung 2024 wird noch bekanntgegeben.

BENESSE/EQT

Der börsennotierte japanische Bildungs- und Altenpflegedienstleister Benesse Holdings soll privatisiert werden. Der schwedische Investor EQT will sich mit der Benesse-Gründerfamilie zusammentun und die Benesse Holdings im Rahmen einer Transaktion mit einem Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar über einen Management-Buyout erwerben.

DIAGEO

wird pessimistischer für das Umsatzwachstum im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres. Grund ist die Entwicklung in der Region Lateinamerika und Karibik, die knapp 11 Prozent zum Konzernumsatz beisteuert.

ERSTE GROUP

Ungarn steigt bei der Erste Bank Hungary wieder aus. Die österreichische Erste Group Bank übernimmt den 15-prozentigen Anteil der staatlichen Investmentgesellschaft Corvinus International Investments für 87,55 Milliarden ungarische Forint (230 Millionen Euro). Damit zahlt sie 125 Prozent dessen, was sie vor sieben Jahren von Ungarn bekommen hatte.

ICBC

Die US-Tochter der größten chinesischen Bank ist das Opfer von Hackern geworden. Der Ransomware-Angriff auf ICBC Financial Services in New York, die zur Industrial and Commercial Bank of China gehört, sorgte möglicherweise für temporäre Beeinträchtigungen für einige Handelsvorgänge auf dem US-Rentenmarkt.

IONOS

hat seinen Wachstumskurs in ersten neun Monaten fortgesetzt. Für das operative Ergebnis im Gesamtjahr wird die im SDAX notierte Tochter von United Internet unterdessen zuversichtlicher.

Der Umsatz per Ende September stieg um 11 Prozent auf 954 Millionen Euro. Die Zahl der Kunden kletterte um 170.000 auf 6,13 Millionen.

NOVO NORDISK

baut seine Produktionskapazität massiv aus. Das Unternehmen, das die Blockbuster-Medikament Wegovy und Ozempic zur Anwendung bei Adipositas und Diabetes herstellt, will mehr als 6 Milliarden US-Dollar investieren.

RICHEMONT

ist in der ersten Hälfte seines Geschäftsjahres 2023/24 langsamer gewachsen. Das Unternehmen leidet unter der Inflation, einem verlangsamten Wirtschaftswachstum und geopolitischen Spannungen, die die Kundenstimmung beeinträchtigen.

UNITED INTERNET

wird nach neun Monaten zuversichtlicher. Der im MDAX und TecDAX notierte Konzern erhöhte die Ergebnisprognose für das Gesamtjahr. Im Berichtszeitraum bis Ende September verdiente das Unternehmen unterm Strich weniger als im Vorjahr.

VARTA

hat im dritten Quartal die Markterwartungen übertroffen. Nach vorläufigen Zahlen liegt der Umsatz bei 215,1 Millionen Euro und das bereinigte EBITDA bei 29,4 Millionen Euro, wie der Batteriehersteller mitteilte, ohne Vorjahreswerte oder Analystenschätzungen zu nennen.

ZEEKR

Chinesische Börsengänge sind aktuell nicht gerade im Fokus von weltweit agierenden Investoren. Aber es gibt sie noch, Börsengänge von ansehnlicher Größe - vor allem von Unternehmen, die aus bereits börsennotierten Muttergesellschaften ausgegliedert werden.

===

