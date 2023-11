Die Golf-Airline Emirates hat bei Airbus 15 weitere A350-900 im Wert von 6 Milliarden US-Dollar bestellt. Mit den Flugzeugen will die staatliche Fluggesellschaft eine Reihe neuer Märkte mit Großraumflugzeugen auf Langstreckenflügen bedienen. Der A350-Auftragsbestand von Emirates erhöht sich damit auf insgesamt 65 Flugzeuge.

BAYER

Die EU-Kommission hat eine Neuzulassung von Glyphosat für weitere zehn Jahre angekündigt. Vertreterinnen und Vertreter der Mitgliedstaaten hatten sich nach Diplomatenangaben erneut nicht auf eine gemeinsame Position zum Vorschlag Brüssels einigen können. Nach geltendem EU-Recht kann die Kommission nun im Alleingang entscheiden.

CTS EVENTIM

ist in den ersten neun Monaten dieses Jahres spürbar gewachsen. Von Januar bis September legte der Konzernumsatz um 23 Prozent auf 1,750 Milliarden Euro zu. Das normalisierte Konzern-EBITDA stieg im Berichtszeitraum um 34 Prozent auf 343,3 Millionen Euro. Davon entfielen 172,5 Millionen Euro (+29 Prozent) auf das dritte Quartal. Die Anfang Oktober angehobene Jahresprognose hat daher weiterhin Bestand.

HELLOFRESH

Die Aktien sind am Donnerstagmorgen die Verlierer im MDAX, nachdem der Berliner Kochboxenversender am Vorabend die Gewinnprognose für 2023 deutlich gesenkt und das Umsatzziel zum zweiten Mal am oberen Ende der Zielspanne gekappt hat. Um 11:33 Uhr notierte die Hellofresh-Aktie 23 Prozent bzw 4,67 Euro im Minus bei 15,84 Euro, nah am bisherigen Tagestief von 15,63 Euro. Banken snkten reihenweise ihre Kursziele.

EQS

Thoma Bravo will sich die vor allem für die Verbreitung von Pflichtmitteilungen börsennotierter Unternehmen bekannte EQS einverleiben. Mit 40,00 Euro je EQS-Aktie in bar bietet Thoma Bravo eine Prämie von 53 Prozent auf den EQS-Schlusskurs vom Vorabend sowie eine Prämie von 61 Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen Börsenkurs der Aktie der vergangenen drei Monate. Das ergibt eine Marktkapitalisierung von ca 400 Millionen Euro.

ZURICH INSURANCE

hat ihre mittelfristigen Ziele bestätigt und neue Einsparziele festgelegt. Die Ziele für die Jahre 2023 bis 2025 seien intakt, darunter eine angestrebte Eigenkapitalrendite von mehr als 20 Prozent, teilte die schweizerische Versicherungsgesellschaft im Vorfeld ihres Investorentags mit. Darüber hinaus strebt Zurich Insurance einen Anstieg des Gewinns je Aktie von 8 Prozent und eine Solvabilitätsquote von mindestens 160 Prozent an.

BURBERRY

hat vor den Auswirkungen einer anhaltenden Nachfrageschwäche auf seine Jahresziele gewarnt. Sollte der derzeit zu beobachtende Trend anhalten und sich die Nachfrage nach Luxusgütern weltweit weiter abschwächen, sei es unwahrscheinlich, dass Burberry das für das Geschäftsjahr 2023/24 angestrebte Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich erreichen werde, teilte das Unternehmen mit.

AEGON

hat nach Wachstum vor allem im US-Markt im dritten Quartal die Erwartungen an eine Kenngröße für die Kapitalisierung angehoben. Der niederländische Versicherer und Vermögensverwalter rechnet nun damit, dass seine Geschäftseinheiten im Gesamtjahr ein Betriebskapital vor Holding-Finanzierung und Betriebskosten (operating capital generation) von rund 1,2 Milliarden Euro anstatt von mehr als 1,0 Milliarden Euro erwirtschaften werden.

LENOVO

rechnet nach einer längeren Periode des Abschwungs im Schlussquartal wieder mit steigenden Computerverkäufen. CEO Yang Yuanqing sagte in einem Interview mit dem Wall Street Journal, er erwarte, dass die PC-Verkäufe zum Jahresende gegenüber 2022 wieder anziehen. 2024 könnte es möglicherweise ein einstelliges Wachstum geben. Die Nachfrage normalisiere sich.

