Die Deutsche Lufthansa wird ihre Wartungstochter alleine behalten. "Der Vorstand der Lufthansa Group hat heute entschieden, die bisherigen Pläne für den Verkauf eines Minderheitsanteils an der Lufthansa Technik nicht weiterzuverfolgen", teilte der im MDAX notierte Konzern mit. Die in den vergangenen Monaten entwickelten "Wachstumspläne" sollen nun eigenständig, also ohne die Beteiligung eines weiteren Gesellschafters an der Lufthansa Technik, umgesetzt werden.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK (PBB)

macht ihr bisheriges Vorstandsmitglied Marcus Schulte zum neuen Finanzchef. Der 54-Jährige übernimmt den Posten als Chief Financial Officer zum 1. Dezember, wie das Kreditinstitut mitteilte. Der Ende Februar altersbedingt ausscheidende Pfandbriefbank-CEO Andreas Arndt hat die Rolle des Finanzvorstands bisher in Personalunion wahrgenommen. Künftiger CEO wird, wie bereits mitgeteilt, Kay Wolf von der Deutschen Bank.

NORDLB

profitiert vom steigenden Zinsniveau und äußert sich mit Blick auf das Gesamtjahr optimistischer als bislang. Nach neun Monaten steigerte die NordLB ihren Vorsteuergewinn auf 253 Millionen Euro von 31 Millionen im Jahr zuvor, wie die Bank in Hannover mitteilte. "Wir haben uns bei nahezu allen relevanten Kennzahlen verbessert und unser Ergebnis kräftig ausgebaut", sagte Vorstandschef Jörg Frischholz. Das zeige, dass das Geschäftsmodell der NordLB trage.

SILTRONIC

erwartet in den nächsten fünf Jahren ein deutliches und profitables Wachstum. Diese Zuversicht werde von der zunehmenden Relevanz globaler Megatrends wie Künstlicher Intelligenz, Digitalisierung und Elektromobilität getragen, die die Nachfrage nach Halbleiter- und damit auch Wafer treiben werden, teilte das SDAX-Unternehmen anlässlich seines Kapitalmarkttages in London mit.

VOSSLOH

wird der Deutschen Bahn für die anstehende umfassende Modernisierung ihres Schienennetzes in den nächsten vier Jahren mindestens 600 Komplettweichen liefern. Ein entsprechender Rahmenvertrag sei jetzt unterzeichnet worden, teilte das Bahntechnikunternehmen im sauerländischen Werdohl mit. Parallel liefere Vossloh auch künftig in substanziellem Maße Weichenkomponenten.

BP

wird einen neuen CEO voraussichtlich im ersten Quartal nominieren, möglicherweise zeitgleich zur Vorlage der Jahresbilanz im Februar, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf informierte Kreise. Interims-CEO Murray Auchincloss habe sich zwar nicht öffentlich zu der Frage äußern wollen, ob er dauerhaft an dieser Position interessiert sei, dies aber privat so angedeutet, schreibt Reuters.

BP

will die ausstehenden 50,03 Prozent am Solarparkentwickler Lightsource BP für 254 Millionen Pfund erwerben. Als Alleineigentümer könne man Lightsource BP hochskalieren und vermehrt neue Projekte für erneuerbare Energien an Land anschieben, erklärte der britische Energieriese. Ziel sei es weiterhin, eine zweistellige Eigenkapitalrendite zu erreichen.

REMY COINTREAU

hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende September) nach einem schwachen US-Geschäft weniger Umsatz und Ergebnis erzielt als im Vorjahr. Der französische Spirituosenhersteller verbuchte einen laufenden operativen Gewinn von 169,1 Millionen Euro - ein Rückgang um 43 Prozent verglichen mit dem Vorjahr. Der organische Rückgang des Umsatzes um 22 Prozent auf 636,7 Millionen Euro wurde zum Teil durch geringere Gemeinkosten aufgefangen.

GOOGLE

Nach monatelangen Verhandlungen haben sich Kanada und der US-Internetkonzern Google auf Zahlungen an kanadische Medien im Gegenzug für die Bereitstellung von deren Nachrichteninhalten geeinigt. Google werde finanzielle Unterstützung im Umfang von 100 Millionen kanadischen Dollar pro Jahr leisten, teilte die kanadische Regierung am Mittwoch mit und sprach von einer "historischen" Einigung.

META

will ihren Twitter-Konkurrenten Threads nach Angaben von Insidern im Dezember auch in Europa starten. Das wäre die größte Expansion für das erst im Juli gestartete soziale Netzwerk und ein Bekenntnis von Meta zu dessen Weiterbetrieb.

META

Verbraucherschutzorganisationen aus 19 Ländern haben eine Beschwerde gegen den Meta-Konzern wegen seines Bezahlmodells für Facebook und Instagram eingereicht. Der US-Konzern stelle seine Nutzerinnen und Nutzer vor die Wahl, der Nutzung ihrer persönlichen Daten zuzustimmen, oder teuer für die Dienste zu bezahlen, erklärte der europäische Verbraucherschutzverband Beuc am Donnerstag. "Das ist eine unfaire Wahl."

X

Elon Musk hat sich für einen als antisemitisch eingestuften Post auf seiner Plattform X entschuldigt - fliehenden Werbekunden allerdings sinngemäß geraten, sich zum Teufel zu scheren. "Wenn jemand versucht, mich mit Werbeanzeigen zu erpressen, mich mit Geld zu erpressen?", sagte Musk am Mittwoch bei einer Veranstaltung der New York Times und lieferte die Antwort gleich selbst: "Go fuck yourself."

ZEEKR

wird dieses Jahr wohl doch nicht in den USA an die Börse gehen. Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen sagten, hat Zeekr den Gang auf das Börsenparkett verschoben. Anfang November hatte das Unternehmen einen Prospekt für einen US-Börsengang bei der Börsenaufsicht SEC eingereicht. Nun habe Zeekr aber entschieden, zunächst noch zu warten, so die Informanten.

