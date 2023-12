expandiert in der Schwarzmeerregion mit zwei eigenen Büros in Bulgarien. Ein Büro wurde am Freitag in der Hafenstadt Varna eröffnet und ein weiteres in der Hauptstadt Sofia, wie der Hamburger Reedereikonzern mitteilte. Bulgarien sei ein attraktiver Wachstumsmarkt für Hapag-Lloyd und nehme eine strategische Position in Südosteuropa ein.

HELLA

wird das Bremsen-Joint-Venture Hella Pagid komplett übernehmen. Wie der Autozulieferer mitteilte, hat er sich mit seinem Joint-Venture-Partner TMD Friction geeinigt, dass dieser seine derzeit 50 Prozent an Hella Pagid an Hella überträgt. Eine entsprechende Absichtserklärung sei unterzeichnet worden. Über den Kaufpreis haben beide Parteien laut Mitteilung "Stillschweigen vereinbart".

HOCHTIEF

hat einen Großauftrag in Hessen erhalten. Wie der Konzern mitteilte, wird er das neue Justizzentrum Frankfurt am Main erweitern. In die beiden neuen Gebäude, die an der Konstablerwache in der Innenstadt entstehen, werden mehrere Gerichte, Staatsanwaltschaften und Justizbehörden einziehen. Der Auftrag hat ein Volumen im mittleren dreistelligen Millionenbereich.

JENOPTIK

blickt optimistischer auf den Geschäftsverlauf bis Ende 2025: Das im TecDAX notierte Unternehmen rechnet wegen einer besser als erwarteten organischen Entwicklung für das übernächste Jahr mit einer EBITDA-Marge von 21 bis 22 Prozent. Bisher wurde eine operative Rendite von rund 20 Prozent in Aussicht gestellt.

TOTALENERGIES

trennt sich von einer Minderheitsbeteiligung in Südafrika. Wie der französische Ölkonzern mitteilte, verkauft er seinen Anteil von 36,6 Prozent an National Petroleum Refiners of South Africa (Natref) an die Prax Group. Ein Preis wurde nicht genannt. Der Verkauf erfolge im Rahmen der Strategie, nicht zum Kerngeschäft zählende Geschäftsbereiche abzustoßen.

