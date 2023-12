hat seine Prognose für die operative Marge gesenkt und strebt nun bis 2026 eine vergleichbare operative Marge von mindestens 13 Prozent statt mindestens 14 Prozent an. Nach 2026 und langfristig sollen die 14 Prozent aber erreichbar bleiben.

RENAULT/NISSAN

Renault will 5 Prozent der Aktien an Nissan Motor für bis zu 765 Millionen Euro an den japanischen Autobauer zurückverkaufen. Der Verkauf der Nissan-Aktien könne zu einem Kapitalverlust von bis zu 1,5 Milliarden Euro führen, der den Nettogewinn in den eigenen Büchern belasten werde.

SIGNA

Der insolvente österreichische Konzern hat den bisherigen Chef des Immobiliengeschäfts der Holding fristlos entlassen.

TOTALENERGIES

hat drei Startups übernommen.

UNILEVER

Die Competition and Markets Authority (CMA) prüft, ob der Konsumgüterriese durch die Verwendung vager und weit gefasster Behauptungen, unklarer Aussagen und "natürlich" anmutender Bilder und Logos gezielt ein übertrieben umweltfreundliches Bild bestimmter Produkte erzeugt.

