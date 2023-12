Nach der Sitzung der US-Notenbank vom Vorabend preisen die Finanzmärkte nun stärkere Zinssenkungen für das kommende Jahr ein als zuvor. Laut der Deutschen Bank werden nun für den Dollar-Raum Zinssenkungen von 150 Basispunkten (Bp) bis Ende 2024 erwartet nach zuvor 110 Bp. Für März wird nun eine erste Zinssenkung von 25 Bp voll eingepreist nach nur 43 Prozent vor der Fed-Sitzung.

Die Aussicht auf stärkere Zinssenkungen 2024 als bislang erwartet sind prinzipiell gute Nachrichten für die Wirtschaft. Ein stärkeres Wirtschaftswachstum senkt zugleich die Ausfallwahrscheinlichkeiten von Anleihen an den Kreditmärkten, was sich in sinkenden Risikoprämien widerspiegelt.

AIRBUS

Die Bundeswehr und Airbus Helicopters haben einen Vertrag über den Kauf von bis zu 82 militärischen Mehrzweckhubschraubern des Typs H145M unterzeichnet. Dabei handelt es sich um 62 Festbestellungen und 20 Optionen. 57 Hubschrauber sind für das Heer vorgesehen, die Spezialkräfte der Luftwaffe sollen fünf H145Ms erhalten.

SIEMENS MOBILITY

hat einen Auftrag für 75 Mireo-Züge aus Deutschland erhalten. Von den Betreibern Die Länderbahn wurden 41 dreiteilige Mireo-Züge, von der DB Regio AG 18 viertteilige Mireo-Züge und 16 zweiteilige, batteriebetriebene Mireo Plus B bestellt.

AXEL SPRINGER

ist eine weitreichende Kooperation mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) eingegangen. "Wir freuen uns, diese globale Partnerschaft zwischen Axel Springer und OpenAI vorangetrieben zu haben - die erste ihrer Art", sagte Springer-CEO Mathias Döpfner laut Mitteilung.

BERTRANDT

will nach überproportionalem Gewinnanstieg im abgelaufenen Geschäftsjahr die Dividende deutlich erhöhen. Die Aktionäre sollen 1,20 Euro je Aktie erhalten nach 0,85 Euro im Vorjahr.

KNDS/LEONARDO

Der deutsch-französische Panzerhersteller KNDS und der italienische Rüstungskonzern Leonardo vertiefen ihre Partnerschaft. "Ziel ist es, eine tatsächlich europäische Verteidigungsgruppe zu gründen und außerdem im Bereich landgebundener Elektronik enger zusammenzuarbeiten."

METRO

rechnet im laufenden Geschäftsjahr unter dem Strich mit einem "Ergebnis um die Nulllinie" und könnte erneut die Dividende aussetzen. Dies sagten Michael Bouscheljong, Senior Vice President Finance bei Metro, sowie CEO Steffen Greubel während der Jahrespresse- und Investorenkonferenz.

MVV ENERGIE

will nach deutlichen Gewinnsteigerungen im abgelaufenen Geschäftsjahr die Dividende um 10 Cent erhöhen. Außerdem sollen die Aktionäre eine Sonderdividende erhalten - "aus Anlass des 150-jährigen Bestehens der MVV und ihrer Vorgängergesellschaften im Jahr 2023 und der außerordentlichen Ergebnisentwicklung".

NETINERA

Die Lokführergewerkschaft GDL hat sich mit dem Bahnunternehmen Netinera auf einen Tarifabschluss geeinigt. Wesentliche Resultate seien die Absenkung der Arbeitszeit auf eine 35-Stunden-Woche für Schichtarbeiter, die Einführung einer grundsätzlichen Fünf-Schichten-Woche sowie eine Entgelterhöhung.

CREDIT AGRICOLE

will keine neuen Vorhaben für fossile Brennstoffe mehr direkt finanzieren. "Wir beschließen (...), jegliche Finanzierung neuer Projekte zur Gewinnung fossiler Brennstoffe einzustellen und Energieunternehmen zu bevorzugen, die die Energiewende unterstützen", sagte Generaldirektor Philippe Brassac.

SWISS RE

übernimmt das britische Risikoanalyse-Unternehmen Fathom. Nach Angaben des schweizerischen Rückversicherers ist Fathom auf die Erforschung von Wasserrisiken und die Modellierung von Hochwassern spezialisiert. Diese Risiken seien ein wichtiger Treiber für die weltweit stetig steigenden Schäden durch Naturkatastrophen.

AIR FRANCE-KLM

hat ihre Prognose bis 2026 bekräftigt und neue Ziele bis 2028 festgelegt. Diese sehen einen Profitabilitässchub, eine höhere Cash-Generierung und niedrigere Kosten vor. In den kommenden fünf Jahren will die französisch-niederländische Fluggesellschaft das Betriebsergebnis über alle Geschäftsbereiche hinweg um 2 Milliarden Euro steigern. Zwischen 2026 und 2028 strebt die Airline eine operative Marge von über 8 Prozent an.

AMAZON

Im Steuerstreit mit Amazon hat die EU-Kommission vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg eine Niederlage erlitten. Die Kommission habe nicht nachgewiesen, dass Luxemburg Amazon eine unzulässige Beihilfe gewährt habe, entschied der EuGH am Donnerstag. Luxemburg muss somit von Amazon keine Steuern nachfordern. (Az. C-457/21 P)

