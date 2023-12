BRISTOL MYERS SQUIBB

zahlt 330 US-Dollar pro Aktie in bar für Karuna und dessen experimentelles Schizophrenie-Medikament, für das derzeit die Zulassung in den USA beantragt wird. Bristol geht davon aus, dass die Transaktion, die auch 1,3 Milliarden Dollar in bar umfasst, über die Karuna verfügt, in der ersten Hälfte des nächsten Jahres abgeschlossen werden kann. Das Gesamtvolumen beträgt 14 Milliarden Dollar.

BYD

plant den Bau eines Werks für Elektrofahrzeuge in Ungarn. Der chinesische Tesla-Konkurrent will über seinen Heimatmarkt hinaus expandieren, und das Werk in Ungarn wird sein erster Produktionsstandort in Europa sein.

December 22, 2023 07:25 ET (12:25 GMT)