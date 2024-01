Für die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen geht es am Mittwoch weiter nach oben. "Der Markt hat Sorgen, dass die Notenbanken zu lange restriktiv bleiben", so ein Marktteilnehmer. Besonders konjunkturzyklische Unternehmen litten unter diesem Szenario. Am Morgen kamen aus Großbritannien unerwartet hohe Inflationsdaten: "Der Inflationsrückgang ist im Dezember fast überall ins Stocken geraten", so der Marktteilnehmer. "Mit Blick auf den weiteren Verlauf der Handelswoche könnten die US-Einzelhandelsumsätze weitere Impulse liefern", heißt es bei der DZ. Die Daten werden am Nachmittag veröffentlicht.

HAPAG-LLOYD/MAERSK

Nach dem Auslaufen der Schiffahrtsallianz 2M von MSC und Maersk zu Anfang des nächsten Jahres geht die dänische Großreederei eine neue Kooperation im Containertransport mit Hapag-Lloyd ein.

MUNICH RE

Der Vorstand der Munich Re ist mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr sehr zufrieden. "Das war ein sehr gutes Jahr", sagte Vorstandschef Joachim Wenning auf einer Veranstaltung in München. Damit liege der Rückversicherer auch in seinem fünfjährigen Strategieplan bis 2025 weiter auf Kurs. Der Ausblick für die nächsten beiden Jahre sei ziemlich gut, das geopolitische Umfeld werde aber schwieriger.

EQT

Thoma Bravo war mit seinem Übernahmeangebot für die EQS Group erfolgreich. Die US-Beteiligungsgesellschaft kommt nach Abschluss der Übernahmefrist auf 98 Prozent des Grundkapitals der vor allem für die Verbreitung von Pflichtmitteilungen börsennotierter Unternehmen bekannten Gesellschaft.

SÜDZUCKER

hat das vor einem Monat angekündigte Angebot zur Übernahme ihrer Bioethanoltochter Cropenergies gestartet. Nach Genehmigung durch die Finanzdienstleistung Bafin beginne die Andienungsfrist an diesem Mittwoch und laufe bis einschließlich 16. Februar.

BP

hat Murray Auchincloss offiziell mit sofortiger Wirkung zum CEO ernannt. Nachdem Vorgänger Bernard Looney im September plötzlich zurückgetreten war, hatte Auchincloss als Interims-CEO fungiert.

GSK

hat ein Paket von Haleon-Aktien für insgesamt 978 Millionen Pfund verkauft. Dadurch sinkt der Anteil, den der britische Pharmakonzern an dem Consumer-Healthcare-Unternehmen noch hält, von 7,4 Prozent auf rund 4,2 Prozent.

HYUNDAI

Zur Straffung der Produktionsabläufe in China hat Hyundai Motor seine Fabrik in Chongqing verkauft. Um die Trennung über die Bühne zu bringen, nahm der südkoreanische Autohersteller eine Halbierung des ursprünglich angestrebten Preises in Kauf.

IBERDROLA

Der norwegische Staatsfonds erwirbt für 307 Millionen Euro 49 Prozent an einem Portfolio von Solaranlagen und Onshore-Windparks in Spanien und Portugal. Verkäufer der Beteiligung ist der spanische Energiekonzern Iberdrola.

JAPAN AIRLINES

bekommt erstmals eine Präsidentin - eine Seltenheit in dem asiatischen Land, wo Frauen an der Spitze großer Unternehmen kaum vertreten sind. Die 59-jährige Mitsuko Tottori wurde für den Posten nominiert und löst damit Yuji Akasaka ab, der seinerseits den Vorsitz des Aufsichtsrats übernehmen soll.

JUST EAT TAKEAWAY.COM

hat für das vierte Quartal einen Rückgang des Bruttotransaktionswerts um 5 Prozent gemeldet. Der Lebensmittellieferant bezeichnete das Schlussquartal jedoch als die beste Periode des vergangenen Jahres und hob die Prognose für das Gesamtjahr an.

NOKIA

will in den nächsten vier Jahren 360 Millionen Euro an seinen deutschen Standorten Ulm und Nürnberg in Software, Hardware und Chip Design investieren.

NYK LINES/MITSUI O.S.K. LINES/KAWASAKI KISEN KAISHA

Angesichts der Angriffe der jemenitischen Huthi-Miliz setzen drei große japanische Reedereien ihre Fahrten durch das Rote Meer aus.

RENAULT

will seinen Fahrzeugabsatz dieses Jahr mit einer Reihe neuer Automodelle ankurbeln. Zehn neue Modelle sollen auf den Markt kommen.

RENFE

hat Bedenken der EU-Kommission wegen unfairen Wettbewerbs beim Online-Verkauf von Zugtickets ausgeräumt. Der spanische Bahnkonzern werde künftig "alle aktuellen und künftigen Inhalte und Echtzeitdaten" auch anderen Ticketanbietern zur Verfügung stellen.

SHEIN

Vor dem geplanten Börsengang in den USA muss sich der chinesische Online-Modehändler Shein einer Cybersicherheitsüberprüfung durch die mächtige Internetaufsicht des eigenen Landes unterziehen.

TESLA

hat die Preise für sein Elektroauto Model Y auch in Deutschland gesenkt. Vor einer Woche hatte es bereits in China ähnliche Preisreduzierungen gegeben.

