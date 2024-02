In den seit Monaten laufenden Gesprächen von Thyssenkrupp mit dem tschechischen Energiekonzern EPH des Milliardärs Daniel Kretinsky über ein Stahl-Joint-Venture zeichnet sich kein erkennbarer Fortschritt ab.

DELIVERY HERO

hat die Berichte über ein Scheitern des potenziellen Verkaufs seiner Foodpanda-Geschäfte in bestimmten Märkten in Südostasien dementiert. "Wir bestätigen, dass die Verhandlungen über den potenziellen Verkauf weiter laufen und daher diese Gerüchte falsch sind", teilte der Konzern mit.

HAWESKO

hat im abgelaufenen Geschäftsjahr operativ rund 34 (Vorjahr: 39) Millionen Euro verdient (EBIT) und damit die zuletzt gesenkte Prognose erfüllt. In einem von Konsumzurückhaltung gekennzeichneten Jahr 2023 ging der Umsatz nach vorläufigen Zahlen auf etwa 660 (671) Millionen Euro zurück.

HHLA

Die Finanzaufsicht Bafin hat die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) mit einer Geldbuße von 200.000 Euro belegt. Der Hamburger Hafenlogistik-Konzern habe gegen Pflichten des Wertpapierhandelsgesetzes verstoßen. Er habe nicht bekannt gegeben, ab welchem Zeitpunkt und unter welcher Internetadresse der Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2021 und der Halbjahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2022 öffentlich zugänglich waren.

TONIES

hat seine Jahresziele dank des wichtigen Weihnachtsquartals geschafft. Der Umsatz des Herstellers von Audiosystemen für Kinder legte kräftig zu, vor allem dank des US-Geschäfts.

MATTEL

Der Spielzeugkonzern Mattel ist offenbar unter Druck eines aktivistischen Investors geraten. Barington Capital fordert Veränderungen bei dem Unternehmen, um den Wert für die Aktionäre zu steigern. Das geht aus einem Brief des Investors an CEO Ynon Kreiz hervor, in den das Wall Street Journal Einblick hatte.

TOMTOM

Belastet von höheren Kosten hat der Navigationsgerätehersteller Tomtom im vierten Quartal einen etwas höheren Verlust verzeichnet. Zudem schwächte sich die Umsatzdynamik in den drei Monaten gegenüber dem bisherigen Jahresverlauf ab.

