Der Ticketing- und Veranstaltungsanbieter CTS Eventim ist im vergangenen Jahr in allen Geschäftsfeldern gewachsen und hat sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis spürbar gesteigert.

DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK (PBB)

hat ihre Risikovorsorge wegen der anhaltenden Schwäche des Marktes für gewerbliche Immobilien zum Jahresende hin kräftig aufgestockt. Das belastete den Vorsteuergewinn, so dass die Bank ihre im November drastisch gekürzte Gewinnprognose nur am unteren Ende der Spanne erreichte.

EVOTEC

Das Evotec-Tochterunternehmen Just - Evotec Biologics weitet seine Zusammenarbeit mit dem Auftragsentwickler und -hersteller Advanced Bioscience Laboratories (ABL) aus.

HEIDELBERGER DRUCK

hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres operativ etwas mehr verdient und die Margen leicht verbessert. Unter dem Strich sank der Gewinn, unter anderem wegen eines höheren Steueraufwands und gestiegener Zinsaufwände für Pensionen.

JENOPTIK

hat im vergangenen Jahr seine Margenprognose übertroffen und für das laufende Geschäftsjahr weiteres Wachstum in Aussicht gestellt.

LUFTHANSA

Der Streik des Bodenpersonals der Lufthansa ist angelaufen und hat zur Annullierung des Großteils der Flüge der Airline geführt. An den Drehkreuzen Frankfurt und München seien rund 90 Prozent der Abflüge betroffen.

PATRIZIA

hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 85 Prozent an dem italienischen Betreiber intelligenter Straßenbeleuchtung Atlantico unterzeichnet.

AKZO NOBEL

hat dank steigender Mengen und Preise eine solide Erholung im Schlussquartal verzeichnet, allerdings nicht ganz so deutlich wie vom Markt erwartet. In diesem Jahr rechnet der niederländischen Farbenhersteller mit einem höheren bereinigten Gewinn als 2023.

BANCA MONTE DEI PASCHI

Die staatseigene Banca Monte dei Paschi hat im vierten Quartal 2023 deutlich mehr verdient als im Vorjahr. Der Nettogewinnsprung ist hauptsächlich auf einen positiven Steuereffekt, höhere Zinssätze und Gerichtsurteile in den vergangenen Monaten, die die Auflösung von Rückstellungen für Risiken ermöglichten, zurückzuführen.

EQUINOR

hat im vierten Quartal Umsatz- und deutliche Gewinnrückgänge verzeichnet, aber die Markterwartungen übertroffen. Die höhere Ölproduktion konnte teilweise die deutlich gesunkenen Gaspreise kompensieren.

HOLCIM

kauft in Deutschland zu. Nach eigenen Angaben übernimmt er Zinco, einen Anbieter von Dachbegrünungs- und Solarsystemen.

ORSTED

Nach Stornierungen von Windparkprojekten in den USA setzt die schon angeschlagene Orsted den Rotstift an. Der dänische Hersteller von Windkraftanlagen kündigte an, Dividendenzahlungen über mehrere Jahre auszusetzen, Vermögenswerte zu verkaufen und seine Prioritäten im Geschäft neu auszurichten.

TOTALENERGIES

will für das abgelaufene Geschäftsjahr die Dividende deutlich erhöhen und im laufenden Jahr die Ausschüttungen an die Aktionäre steigern, so wie mehrere andere Energiekonzerne.

VESTAS

hat im vierten Quartal 2023 besser abgeschnitten als erwartet.

VOESTALPINE

leidet weiter unter der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung. Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern wies für die ersten neun Monate seines Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende Dezember) eine Halbierung des Gewinns nach Steuern aus.

